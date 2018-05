Los escolares se comprometen a “confiar en mí mismo, no avergonzarme de cómo soy y no decir esto no lo puedo hacer”

González ha presidido este Pleno infantil, en el que los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Vega de Haro y de los centros de Medrano y Viguera del CRA de Moncalvillo se han comprometido a confiar en sí mismos, a no avergonzarse de cómo son y a no decir: esto no lo puedo hacer. Los escolares han elegido la mejor propuesta de entre las presentadas con el objetivo de mejorar la confianza para combatir la violencia y el aislamiento infantil.

El acto, en el que han participado 44 alumnos de 3, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria de ambos centros, está enmarcado dentro del programa “Abraza tus Valores” de Aldeas Infantiles y pretende aportar recursos emocionales a los niños para mejorar su seguridad y autoestima, fomentar que se sientan integrados en su entorno y evitar casos de aislamiento, exclusión y de acoso escolar.

Tras la intervención de la presidenta de la Cámara regional y del presidente de Aldeas Infantiles, Pedro Puig, los portavoces de los centros han compartido las reflexiones que han trabajado en clase con el resto de sus compañeros. Sofía Capellán y Xabier Ortega, en representación de los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Vega, y Miren González y Gerardo Santibáñez, por parte de los centros de Medrano y Viguera del CRA Moncalvillo, han anunciado una serie de compromisos y se ha abierto el turno de votaciones.

Además del compromiso ganador, las propuestas más votadas con el objetivo de mejorar la confianza para combatir el aislamiento infantil han sido “hablar con los padres, profesores… y confiar en ellos para pedir ayuda cuando no sepamos cómo actuar o nos sintamos frustrados”, “confiaremos siempre en los demás tratando de ayudar y facilitando que ellos confíen en nosotros; así la ayuda será mutua”, “a partir de ahora voy a confiar, no voy a tener miedo de atreverme a probar cosas nuevas, porque se aprende de los aciertos y de los errores” y “a partir de ahora no voy a negar mi ayuda a alguien que pueda necesitarla, ya que significa que confía en mí y no puedo quebrantar su confianza”.