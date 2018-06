Camacho: “La retirada de la supervisión financiera a la Generalitat no es un paso decisivo”

Este viernes, tras la celebración del primer Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, Ignacio Camacho comenta en 'La Linterna' los primeros gestos que ha tenido el presidente con la Generalitat:



“En su inaugural Consejo de Ministros, el Gabinete de Pedro Sánchez ha pagado la primera factura al nacionalismo. La retirada de la supervisión financiera no es un paso decisivo y, de un modo u otro, iba a ser necesaria tras el levantamiento del artículo 155.

"Es una oportunidad para que la oposición encarne a la España de las banderas"

Pero la prisa con la que el nuevo Gobierno lo ha ordenado constituye una señal, un gesto, un guiño. Torra ya está al teléfono del presidente y ambos tienen la recíproca intención de rebajar el ruido. La llamada normalización señala los nuevos objetivos mutuos de reconducir el conflicto.

He aquí una oportunidad para que la oposición encarne a la España de las banderas que se opuso a otorgar contrapartidas al separatismo. Porque aunque los mensajes de distensión no sean la prueba de ningún pacto implícito, va a ser imposibles no interpretarlos como un detalle agradecido”.



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido este viernes una conversación telefónica y se han emplazado a reunirse "pronto".

Fuentes de la Generalitat han informado de que la llamada se ha producido esta tarde, después del encuentro entre Torra y el líder del PSC, Miquel Iceta, en el que ambos se han comprometido a abrir vías de diálogo.

Sánchez y Torra han manifestado su voluntad de abrir el diálogo que los anteriores presidentes del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y catalán Carles Puigdemont, interrumpieron tras la celebración del referéndum del 1-O y la aplicación del 155.