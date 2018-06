Camacho: “El PP debe rectificar sus concesiones al PNV usando su mayoría en el Senado”

Este lunes, tras apoyar el PNV la moción de censura de Pedro Sánchez, Ignacio Camacho comenta en 'La Linterna' qué debe hacer el PP con los presupuestos cuando llegen al Senado:



“El mutuo compromiso, el viejo principio del douche des romano, es la base de cualquier trato. Si una de las partes incumple el acuerdo queda automáticamente anulado. Esto ha sucedido entre el PNV y el PP en el pacto presupuestario y la premisa de dar estabilidad al Gobierno ha sido rota por el nacionalismo vasco.

Por dignidad, por la cohesión interna y por la necesidad de recuperar su ánimo, incluso por vergüenza torera, el Partido Popular debe rectificar sus concesiones a los peneuvistas usando su mayoría en el Senado. Y también porque su electorado no entendería que se dejase humillar tras el engaño y que entregase esa baza a Ciudadanos.

Esos 500 millones deben ser para el gasto social que el PSOE venía reclamando y que se entienda Sánchez en el Congreso si puede con los socios que lo han encumbrado. Después de una moción de censura no cabe esperar regalos”.



Sed de venganza en el PP. Después de que el PNV votara a favor de la moción de censura para desbancar a Rajoy del poder, Génova apuesta por cobrarse esta traición. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado este lunes que su partido en el Senado incluirá enmiendas a los presupuestos sobre cuestiones que antes no podía abordar por su pacto con el PNV, pero que una vez roto por parte de los nacionalistas vascos, va a defender en la Cámara Alta. En declaraciones en Telecinco, Hernando ha recordado que el PP ya no tiene "vinculación con el PNV" porque ese partido "ha roto la confianza entre las distintas formaciones" que apoyaron los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso. Ahora, ha añadido, los populares tienen "manos libres" para "mejorar" las cuentas del Estado y para incluir algunas enmiendas que se dejaron "en la cartera" porque sabían que con el PNV no podrían salir adelante.