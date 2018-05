El análisis del CIS según nuestros confidenciales

Hoy nuestros confidenciales analizan los resultados que arroja el barómetro del CIS conocido hoy con intención de voto. Lo más destacable ha sido el sorpaso de Ciudadanos al PSOE, al que superaría en unas elecciones y también la caída, aunque no tan abultada como algunos esperaban, del Partido Popular.

Fernando Jáuregui, muy cercano siempre a este tipo de encuestas nos contaba que “he preguntado a algunos expertos y estiman asuntos de los que aun no se ha hablado. Por ejemplo que tal vez los resultados de Ciudadanos y Podemos están a la baja. La otra es que el voto en blanco está supravalorado. Es lo que dicen los expertos. La verdad es que lo que me habían dicho antes de hoy estos expertos coincide con los resultados publicados hoy, con lo cual hay motivos para creer que tienen razón en sus estimaciones”

Por su parte Ángel Collado se centra en el plano político y sobre todo, en cómo ven los españoles a los líderes de los partidos, en especial al lider socialista Pedro Sánchez. “ Yo destaco el caso inaudito de que el líder de la oposición, Pedro Sánchez, no despierta ninguna confianza entre sus propios votantes. El 85% de los encuestados tiene poca o ninguna confianza en él, y eso que no ha hecho nada, que sabemos que está en Ferraz pero poco más, con lo cual no ha tenido desgaste. Rajoy ha pisado muchos callos, pero Sánchez ninguno con lo cual el margen de mejora es nulo” nos decía Collado.

Además, este CIS arroja otros asuntos, como por ejemplo que las principales preocupaciones para los españoles siguen siendo el paro y la corrupción pero otra que crece, y cada vez más, es el conflicto político abierto en Cataluña.