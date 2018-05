Pasillo del Villarreal en el Camp Nou; el Sevilla se juega el pase a Europa ante la cara B del Madrid

BARCELONA - VILLARREAL (20:00)

El Barcelona recibe este miércoles al Villarreal (20.00 horas), en plena resaca del 'Clásico' y con el único objetivo de sumar una jornada más sin perder para acabar LaLiga Santander invicto, algo que no ha hecho ningún equipo jamás en la historia en el actual formato de veinte equipos, mientras que los visitantes pretenden zanjar su acceso a Europa.

Los hombres de Ernesto Valverde recibirán el primer pasillo de campeón, tras la negativa de Real Madrid a hacerlo el pasado domingo en el Camp Nou. Tras lograr el doblete (Liga y Copa) y celebrarlo por las calles de la ciudad, las últimas semanas de competición deberían ser un trámite para el Barça.

Sin embargo, el objetivo de completar las 38 jornadas de Liga sin haber cedido ni una sola derrota es demasiado goloso para dejarlo escapar, pues el equipo catalán está a solo 270 minutos de conseguirlo. No obstante, el desgaste en el Clásico, un partido repleto de tensión, de polémica arbitral y que el Barcelona tuvo que afrontar durante 45 minutos con un jugador menos por la expulsión de Sergi Roberto, condicionará la alineación que saque Ernesto Valverde.

El técnico extremeño no podrá contar, lógicamente, con Sergi Roberto por sanción, por lo que su puesto en el lateral derecho será con toda seguridad para Semedo. Pero éste no será el único cambio en la zaga. Digne podría relevar a Jordi Alba en el otro lateral y Vermaelen dar descanso a Piqué o a Umtiti en el eje de la zaga.

Las molestias musculares que Iniesta arrastra desde hace días lo harán caerse del once, lo que podría provocar que Valverde recuperara el 4-3-3 e incluyera en el equipo titular a Dembélé para formar triplete atacante con Messi y Luis Suárez.

El Villarreal intentará certificar su clasificación a la competición europea de forma definitiva, siempre y cuando logre ganar o puntuar en el Camp Nou. Los castellonenses asegurarían la séptima plaza de la tabla clasificatoria con un triunfo al superar en ocho puntos al Getafe, uno de sus perseguidores en esta lucha, aunque otra opción para asegurarla pasaría por lograr un empate, siempre que el Sevilla pierda con el Real Madrid, que también juega el partido aplazado.

El equipo villarrealense llega con la ausencia de los habituales Bruno Soriano y Ruben Semedo, bajas a las se les suma esta vez la del defensa Antonio Rukavina, que fue sancionado en la jornada anterior.

Con ello, la novedad respecto al equipo titular es la entrada en el once de Jaume Costa, que ya acabó jugando el derbi con el Valencia, mientras que en la lista de convocados destaca la entrada del lateral Adrián Marín, que cubre la ausencia de Rukevina y quedan fuera otra vez Roberto Soriano, Mariano Barbosa, Salem Al Dawsari y Roger Martínez.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Vermelen, Umtiti, Digne; Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Villarreal: Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodrigo, Trigueros; Castillejo, Fornals, Cheryshev; y Bacca.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)

Hora: 20.00

Estadio: Camp Nou





SEVILLA - REAL MADRID (21:30)

​El Real Madrid visita el miércoles el Ramón Sánchez Pizjuán, en partido aplazado de la jornada 34, con la mira puesta en la final de la Liga de Campeones del 26 de mayo en Kiev, con rotaciones en el once de Zinedine Zidane frente a un Sevilla que se la juega para no quedarse fuera de Europa.

El Sevilla, en la vuelta de Joaquín Caparrós al banquillo, rompió el viernes ante la Real Sociedad (1-0) una racha de nueve partidos oficiales sin ganar que desembocó en el despido de Vincenzo Montella y ahora recibe al Real Madrid con la necesidad imperiosa de vencer. Aunque los madridistas están más pendientes de su final contra el Liverpool, también pueden arrebatarle la segunda plaza al Atlético de Madrid.

Caparrós sabe que quedan tres 'finales' para lograr ese objetivo y es que el equipo andaluz se ha complicado mucho estar por sexto año seguido en competición europea. Es octavo a un punto del Getafe, a seis del Villarreal y a ocho del Betis -su próximo rival-, y ante el Madrid, en el derbi y luego frente al Alavés debe sumar al menos 7 puntos para depender de sí mismo y meterse en Europa.

Sin el lesionado Jesús Navas y el sancionado Pablo Sarabia, el Sevilla tiene problemas en la banda derecha, pero hay más incógnitas en el once que pueda decidir el técnico utrerano por el cansancio de algunos jugadores y por tener, además, a cinco apercibidos para el derbi del sábado: Banega, Franco Vázquez, Muriel, Corchia y Nolito.

El Real Madrid llega a la cita que le puede igualar a puntos con el Atlético de Madrid, segundo clasificado, con mucho desgaste reciente tras la exigente vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, y un Clásico en el Camp Nou en el que Zinedine Zidane apostó por sus titulares.

No ocurrirá lo mismo en el Sánchez Pizjuán, aunque la gestión de los minutos de sus jugadores no estará condicionada para el técnico madridista por el riesgo de lesiones si no por el cansancio, y se medirá al Sevilla con las bajas seguras de Dani Carvajal, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, más los descartes de Keylor Navas, Varane, Marcelo, Modric y Kroos. Isco tampoco está recuperado del hombro y no ha entrado en la lista.

Alineaciones probables

Sevilla: David Soria; Layún, Mercado, Lenglet, Escudero; Geis, Nzonzi; Franco Vázquez, Banega, Correa; y Sandro.

Real Madrid: Keylor Navas; Nacho, Vallejo, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Ceballos, Lucas Vázquez, Marco Asensio; Benzema y Borja Mayoral.

Árbitro: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Horario: 21.30