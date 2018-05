Interóleo lamenta la injustificada bajada de precios del aceite de oliva

Grupo Interóleo tiene muy claro que no hay una justificación lógica en la reducción del precio del aceite de oliva. Pero se observa que se ha producido una pérdida de valor 35% en los últimos tres meses. Por eso, lamenta que se esté comercializando en base a impulsos generados por suposiciones, por conjeturas de próxima cosecha, de lluvia, de cuaje de la flor, que nada tienen que ver con la realidad. De ahí que reclame un análisis riguroso y sosegado de los datos de producción y de mercado a nivel mundial antes de vender. Se trata de una disminución del precio de difícil justificación que no beneficia a ninguno de los eslabones de la cadena, ni a la producción, ni a la industria ni al consumidor.

España es líder mundial en producción y comercialización de aceite, pero esta reducción del valor que se está sufriendo demuestra que el mercado comercializador está falto de un auténtico liderazgo. Desde Interóleo aseguran que, si echamos la vista atrás, históricamente no ha habido nunca una bajada de precio tan elevada en tan poco tiempo como la actual, generada sin motivos objetivos, porque la producción del año que viene no está garantizada y, aún así, no se espera que sea una campaña récord. Y, aunque aumentemos la producción es casi seguro que se producirá una disminución importante en Italia, Grecia y Túnez, merma que, con los datos en la mano, podemos cuantificar en más de 500.000 toneladas, un 50% de la cosecha de este año en Italia, Grecia y Túnez que va a provocar que la mayor producción española, aún no segura, no sea tan importante y nos encontremos con disponibilidades mundiales seguramente inferiores a las de este año. Por eso, desde Grupo Interóleo concluimos que las tendencias de las próximas fechas no están acorde con lo que ocurre actualmente, y que lo normal sería terminar la campaña con un precio medio en torno a los 3 euros o algo superior. Valor del que hoy estamos 40 ó 50 céntimos por debajo.

"No podemos seguir alimentando esta situación del mercado con ventas a la baja, porque perjudica a todo el sector. Se habla mucho de cómo afrontar la autorregulación de la oferta en caso de excedentes de producción. Pero no se analiza el mercado y cómo solucionar los problemas actuales de precio", afirma el presidente de Grupo Interóleo, Juan Gadeo.

Otro dato que hay que tener son las existencias disponibles en España a 1 de mayo, así como las previsiones de enlace a fin de campaña rondando las 350.000 toneladas. "Ante la próxima campaña debemos tener tranquilidad para gestionar las existencias y comenzar con unos precios medios, como mínimo, por encima del umbral de rentabilidad. Es muy importante tener en cuenta lo que puede ocurrir el próximo año en comparación con este", concreta Juan Gadeo.

De ahí que Grupo Interóleo lanza un mensaje de tranquilidad y paciencia para poder gestionar lo que queda de campaña e iniciar la próxima mediante una estrategia fundamentada en el análisis de los datos, de las existencias y de las producciones mundiales al objeto de evitar la generación de nuevos movimientos bruscos del mercado con los que nadie se beneficia.