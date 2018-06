El Presidente de Acciona ve "esencial" la creación de un ministerio de Medio Ambiente

La elección de Nadia Calviño como minostra de Economía es "un acierto. No la conozco pero la juzgo por su origen profesional". De igual forma, José Manuel Entrecanales, valora de forma positiva el hecho de que Pedro Sánchez haya creado un ministerio de Medio Ambiente y que este recaiga en Teresa Ribera: "A ella la conozco y me parece una profesional excelente con un gran conocimiento del sector. Es una excelente elección. Además crear este ministerio era esencial".

Reconoce que le preocupan algunas medidas que pueda tomar el nuevo gobierno, como la posible subida del impuesto de sociedades, pero señala que “habrá que vivir con lo que hay”.

La actualidad política ha estado presente en la entrevista que 'Herrera en COPE' ha mantenido con José Manuel Entrecanales en la sede Acciona. El Presidente de la empresa asegura: "No he cargado contra los populismos, me he defendido porque nos atacan con cierta intensidad ultimamente".Entrecanales ha enumerado datos concretos para señalar que "el argumento del capital explotardor es algo falaz: Esta compañía genera 8.000 millones de euiros, la mitad se destina a proveedores, cerca del 14% a impuestos, otro tamto por ciento a sueldos y salarios... Hasta que llega el momento de la remuneración, que es del 2%"

El Presidente de Acciona alerta este miércoles de que "se viene produciendo una cierta utilización demagogica del concepto de empresarios. Para pagar impuestos hay que tener empresas rentables y para tenerlas hay que tener recursos humanos bien preparados. Debemos tener cuidado con crear en la sociedad la sensación de que hay un elemento disruptor que son las empresas y eso no es cierto".

José Manuel Entrecanales es consciente de los retos que España tiene por delante en materia energética: Tenemos un problema de emisiones, residuos, estamos extinguiendo especies.. retos que no se pueden negar". Por ello, Acciona busca soluciones que contribuyan, entre otras cosas, a no destruir el planeta. "Nos dedicamos más a la tecnología y a la implementación". Y es que "el modo de generar energía es una condición para progresar. Nosotros nos dedicamos a aportar nuestra capacidad técnica y recursos para ir poco a poco cambiando infraestructuras e invertir en el planeta".

Entrecanales tiene claras las líneas de actuación para conseguirlo: "Lo primero es invertir en infraestructuras. Hay que cambiar gran parte de la economía que hemos construído en los últimos 150 años. Después sería modificar los hábitos de consumo y conseguir una economía circular"

¿A qué modelo energético tenemos que llegar? "Un modelo muchísimo más fundado en energías renovables. Que son energías distribuídas.