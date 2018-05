La 'Playlist' de Miguel Poveda

Así comienza a explicar el artista el porqué de su último trabajo, 'EnLorquecido' con el que va a comenzar una gira por toda España a lo largo del verano.

La pasión de Miguel Poveda por Lorca y su obra "no es nuevo, siempre me ha llamado la atención su talento no solo para la música, para pintar y para el flamenco, los flamencos le estamos muy agradecidos", dice en 'Herrera en COPE'.

Poveda que no para de componer, cada día, cada hora "compongo con el móvil, me voy guardando notas en el WhatsApp, me voy enviando notas, notas de voz en las que se escucha a mi niño. Apunto las notas con el piano que no se tocarlo pero voy anotando y luego se las paso al maestro Amargós que es un genio de nuestro siglo. No hay nada más que ver 'La canción de amor' que arregló para Paco de Lucía, es un genio vivo".

El cantaor está deseando que comience la gira, "estoy loco porque lleguen los directos y volcar todo lo que he hecho", una gira basad en Lorca, pero en la que no va a olvidar sus temas de siempre "haga lo que haga el flamenco no lo dejo nunca, siempre hay una parcela dedicada al cante, es mi núcleo es mi tronco y recopilo una serie de cantos clásicos tradicionales que están muy bonitos, los cantes de Cadiz, de Málaga, de Utrera y en diciembre volveré a grabar flamenco en directo con el público arropándome".

Pero Miguel Poveda ha pasado por 'Herrera en COPE' para contar a los oyentes cuál es la música que le remueve las entrañas en sus ratos libres, las canciones con las que llora o le evocan momentos de su vida y son estas:

'Atras da porta' de Elis Regina

"Alma mía" de Bola de Nieve que te transporta a Cuba, a La Habana

"Campanas del Alba" de Camarón de la Isla,

"Canción de Amor" de Paco de Lucía,