Luis del Val: "Intentar asaltar una Audiencia es también actuar en manada"

Luis del Val se ha pronunciado este viernes en 'Herrera en COPE' sobre la condena a los cinco miembros de 'La Manada' por abusos a una joven durante los Sanfermines de 2016. Todos ellos han sido condenados a nueve años de prisión, una sentencia que para el tertuliano no es en absoluto blanda. "Con el riesgo que asumo de parecer un tipo antipático, debo ser sincero conmigo mismo: nueve años de prisión no me parece una condena suave. Un miserable hasta arriba de alcohol y drogas que va como un loco conduciendo un automóvil por la ciudad y se carga a un niño que pasaba por un paso de peatones le condenan de uno a cuatro años por homicidio con imprudencia grave. Y un tipo que le clava con alevosía un cuchillo a su esposa y la mata es condenado a entre diez y quince años de prisión. O sea, que un asesinato en toda regla puede salir por un año más de los que se ha condenado a los de La Manada. Por ello, no me parece inapropiada la sentencia de los jueces", asegura Luis del Val.

El tertuliano matiza que no está de acuerdo con la interpretación que hacen los jueces de la intimidación. "A mí me rodean cinco tipos de un portal y no hace falta que me saquen una navaja o me pongan mala cara. Por instinto de conservación, si me lo sugieren, canto jotas aragonesas, la Traviata en italiano, me pongo hacer el pino o lo que me pidan", ha admitido. La intimidación no requiere amenazas evidentes ni armas, de la misma forma que la resistencia no debe exigir la heroicidad".

Luis del Val se abre a una revisión de las leyes, pero advierte sobre los peligros que conlleva. "Como abuelo de cinco nietas, dos de ellas aproximándose a la adolescencia, cuidado con equiparar las penas de violación a las de homicidio. Salvajes como estos, además de violar a la víctima, la matarán por el mismo precio y para evitar testigos. Sé que esto no suena políticamente correcto, pero tampoco es correcto que los mismos que quieren quitar la prisión permanente revisable se indignen ahora porque les parece escasa la pena a estos individuos".

Por último, el tertuliano señala que asaltar una Audiencia es también actuar "en manada". "Ya sé que no voy a ser el chico más populare del día, pero es lo que pienso", ha concluido.