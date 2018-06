El PSOE no descarta acercar a los presos independentistas hasta cárceles catalanas

El secretario de Organización del PSOE y mano derecha del actual presidente del Gobierno, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes en 'Herrera en Cope' que será “a mitad de semana” cuando Pedro Sánchez configure su Ejecutivo, si bien no ha confirmado qué cargo ocupará él en su equipo. Entre risas, ha dicho que desconoce si algún dirigente del partido ha declinado la oferta del secretario general de los socialistas para integrarse en el mismo. “No sé ni si quiera los que han dicho que sí”, le ha confesado a Carlos Herrera, ya que “lo está llevando con bastante reserva el presidente”.

Ábalos sí ha dicho que las conversaciones del PSOE con los independentistas para expulsar a Mariano Rajoy de La Moncloa se limitaron al sí a la moción de censura, pero que no entrañaron ningún tipo de acuerdo respecto al acercamiento de los políticos presos a cárceles de Cataluña. “No hemos negociado nada”, ha afirmado el socialista.

En este sentido, ha dicho que la media de las entrevistas con las diferentes fuerzas parlamentarias fue de “40 minutos” y que “los presos no salieron en las conversaciones”. También ha explicado que durante los procesos judiciales la decisión de mover a los procesados de los establecimientos penitenciarios compete exclusivamente “al juez de instrucción” -en el caso de los políticos catalanes, al magistrado Llarena-, y no al Ejecutivo. “El Gobierno no puede hacer nada hasta que tengan una sentencia”, ha señalado, sin descartar que cuando puedan pronunciarse sobre cuestiones de política penitenciaria no haya un acercamiento de estos presos a Cataluña.

Preguntado por las dificultades de gobernar con 84 diputados, Ábalos ha dicho que “es ciertamente inusual” pero “la situación española en cuanto a representación política está muy fragmentada y unas nuevas elecciones tampoco la resolvería”. Hay que basar la política “en escuchar”, ha manifestado. “Hay que hablar mucho, dialogar mucho e intentar consensuar”, ha resumido.

Con respecto a los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra los que el PSOE votó, a pesar de decir ahora que los va a ejecutar -los mismos contienen importantes partidas presupuestarias para el País Vasco y el voto del PNV fue decisivo para que triunfase la moción-, Ábalos ha dicho que si el PP introduce enmiendas en el Senado sería como “traicionar” a la sociedad. “A nosotros no nos pone en ninguna situación porque quien se retrata es el autor de la obra. Yo no gobierno, pues todo se va por el desagüe”, ha ejemplificado.

En este sentido, ha dicho que si el Senado introduce enmiendas, los presupuestos volverían al Congreso, “que tiene la última palabra”, y que sería la Cámara encargada de “remediarlo”.

“Nosotros éramos la oposición, se hizo el debate y finalmente se asume lo que sale tras el debate”, ha dicho Ábalos para justificar la contradicción del PSOE, que inicialmente dijo que eran los presupuestos más antisociales de la historia y durante el debate del jueves Pedro Sánchez le confirmó al PNV que los ejecutaría. “Lo que hace el PP es aprovechar la mayoría del Senado para establecer una venganza. Yo no creo que la venganza sea un buen ejemplo”, ha manifestado.

El secretario de Organización del PSOE sí ha dicho que de momento no subirán los impuestos porque los presupuestos “están aprobados”. Ha concluido que van a “respetarlos porque estamos a mitad de año y no hay alternativa posible”.