Ya puedes escuchar el nuevo podcast de "Hablar en familia"

Que sí , que sabes que tienes que estar muy de cerca cuando ellos necesitan algo. Si los has acompañado durante la lactancia, ahora no pienses que es distinto. Los adolescentes rebeldes, los introvertidos, los populares, los difíciles, incluso los fáciles necesitan ayuda. ¡Qué fácil! No, no lo es y por eso hemos acudido a una persona experta en acompañamiento para que nos ayude a entender, a hacerlo, a ponerlo en práctica. Se trata de Sonia Gonzalez Iglesias, Doctora en Humanidades y responsable del Master de Acompañamiento de la Universidad Francisco de Vitoria. No sabes cómo cuenta las cosas y cómo nos abre los ojos ante determinadas situaciones. Si tus hijos son todavía pequeños piensa que acompañarlos, según esta experta, lo haces desde la más tierna infancia y hacerlo bien facilita mucho las cosas según se van haciendo mayores y aumentan las dificultades. Acompañar es el mayor acto de amor del ser humano.

En ese acompañamiento no sólo nos movemos en la vida analógica: la virtual que se ha instalado en las familias y que tanto nos ayuda puede convertirse en un problema. Jose María Avilés, experto en educación, doctor en psicología, orientador educativo y profesor de universidad, ha escrito un libro donde recoge su método para la prevención de riesgos en las Redes Sociales. Y estamos convencidas de que debería llevarse a cabo de una manera integral en todos los colegios. Si eres profesor o tutor o padre involucrado con el AMPA te recomendamos que le eches un vistazo y no te va a quedar duda que lo tienes que llevar a cabo porque forma parte de la educación moral, ya no es sólo una brecha tecnológica. Lo tienen que hacer profesores y familia de la mano.

En este nuevo programa también vamos a tebner mucha música. Sus conciertos por toda España se llenan de niños disfrazados de los personajes de las películas cuyas banda sonoras interpretan. Superman, Indiana Jones, StarWars... son algunas de las Bandas sonoras que la Film Simphony Orchestra interpreta en sus conciertos. La Orquesta está formada por profesores de música, pedagogos y expertos en coaching que han creado un método para enseñar a través de la música y el cine con programas transversales. Este verano tienen un campamento muy especial donde los niños pueden disfrutar de todo esto. Juana García es educadora en este proyecto y nos cuenta en qué consiste todo este proyecto.

En el lado bonito de las Redes Sociales, Sofía Gonzalo nos presenta a Natcher, este youtuber con presencia en Instagram y Facebook donde tiene un montón de seguidores gracias a vídeos de humor blanco que hará las delicias de los adolescentes por su manera de ver la vida. Por cierto “¡Natcher nos debes una entrevista!”, si le conoces hazle llegar este mensaje.

Y a partir de este podcast puedes escuchar en la Playlist del programa en Spotify las canciones que suenan y no puedes escucharlas enteras. En este enlace las encuentras. Si te apetece hacernos alguna sugerencia en cuanto a temas o música ya sabes que nos encuentras en loton@cope.es y alatre@cope.es