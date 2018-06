Una carnicera de Orense recibe la llamada de Rajoy buscando un nuevo empleo

Rajoy busca trabajo. Tras ser desalojado de Moncloa por la moción de censura, el líder del PP está ya a la caza de un nuevo puesto de empleo. En el programa 'Grupo Risa' de COPE, hemos podido escuchar este sábado a nuestro particular Mariano Rajoy llamando a una carnicería de Orense preguntando por un puesto libre que hay en este establecimiento. "Siempre hay que buscarse las castañas y yo ya estoy haciendo alguna llamada. Tengo que mirar por mí, por los míos..", ha querido aclarar Rajoy.

En el mismo programa, hemos podido escuchar la llamada que ha hecho el ya expresidente para obtener este empleo. Nuestro Rajoy ha explicado a la mujer que regenta la carnicería que ha vivido en Moncloa y que ha viajado mucho en estos últimos años. "He estado trabajando en el mercado internacional. Aunque mi centro de operaciones ha sido siempre Madrid. Primero en Ministerios, luego en Moncloa..", le ha dicho a Jose.

La carnicera le ha preguntado cuándo y por qué había dejado su último trabajo, una pregunta muy sensible para nuestro Mariano. "Me estoy yendo ahora", le ha contestado. "Las razones son dos: falta de consenso de mayoría y porque he cumplido un ciclo. Por dar un relevo a la democracia. Pero no porque yo quiera, sino porque otros quieren". Jose le ha preguntado también si dispone de carné de conducir. El otro Rajoy le ha dicho que sí aunque irá a MercaMadrid a por la carne con sus escoltas.

Tras darse cuenta de que todo era una broma, la carnicera ha pedido a nuestro Rajoy seguir en el Gobierno "para intentar bajar los impuestos a los pequeños empresarios y los autónomos" ya que no está "capacitado para el puesto" que reclama en su tienda. Algo que le ha dolido mucho al expresidente. "Pero si me ha votado, me habrá visto capacitado para llevar España", le ha dicho. Finalmente, a la carnicera no le ha quedado otra que reconocer que ella no había votado por él en las últimas elecciones.