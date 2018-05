Zidane deja el Real Madrid; Pochettino, principal candidato para sustituirle

876 días que Zidane como entrenador en el Real Madrid: 9 títulos de 13 posibles, con 3 Champions League, 1 Liga, 1 Supercopas de España,

2 Supercopa de Europa y 2 Mundiales.

Zidane: "Tomé la decisión de no seguir el próximo año como entrenador del Real Madrid. Es el momento para todos. Es un momento un poco raro pero había que hacer eso para todos. Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio"

Florentino Pérez: "Es una decisión totalmente inesperada, para mi es un día triste porque me gustaría que siguiese siempre a mi lado. No tengo duda de que volverá, así que 'hasta pronto'"

¿Volverá algún día Zidane?: "Puede ser un hasta luego porque el Madrid me ha dado todo. Estaré cerca de este club toda la vida. Es una decisión que para muchos no tiene sentido, pero para mi sí. Es el momento de un cambio, también para los jugadores. Tengo que agredecer a la afición, también como jugador me apoyaron, incluso cuando jugaba mal. Hemos vivido momentos complicados en la temporada con los pitos, pero es una afición exigente y los jugadores a veces lo necesitan. Dar las gracias a toda la gente que he tenido alrededor: fisios, doctores, cuerpo técnico, utilleros... es un club donde la exgencia es muy alta y toda la gente da siempre el 100% de cada uno. Gracias a todo el mundo"

¿Cuándo decide que se acabó?: "Hubo momentos complicados en la temporada y eso te hace reflexionar. Creo que es el momento. Llega un momento que no puedo pedirle más a mis jugadores, necesitan otro discurso para volver a ganar. Después de tres años yo veo que es el momento.

¿Los jugadores lo sabían?: "Sí, ellos lo saben por mensaje. Hablé con Sergio Ramos"

"Noy voy a entrenar en otro equipo. Ramos respetó mi decisión y me deseó suerte. Ha sido un placer compartir tres años con él"

¿Qué ha cambiado?: "No ha cambiado nada, es un desgaste natural. No estoy cansado de entrenar pero creo que es el momento"

"El mejor recuerdo es cuando Florentino me trajo al Real Madrid. El sueño de cualquier jugador es jugar aquí. Ganar la Liga para mi fue el máximo. El peor momento es la derrota contra el Leganés, en la vuelta de Copa".

" Yo quería tener el respeto de todos, era fundamental. Después de tres años es difícil seguir haciendo lo que hace un entrenador y no veo tan claro seguir ganando. Como soy un ganador y tengo la sensación de que no voy a ganar, me marcho yo"