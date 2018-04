El Stoke saca un punto insuficiente de Anfield

El Liverpool, con la cabeza en la vuelta de semifinales de Liga de Campeones ante la Roma, no pasó del empate este sábado ante el Stoke City (0-0), quien queda tocado de muerte, pese a las ocasiones claras de Mohamed Salah.

Jürgen Klopp, técnico de los 'Reds', revolucionó el once respecto a lo visto el martes pasado y dio entrada a Ragnar Klavan, Joe Gomez, Alberto Moreno, Georginio Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold y Danny Ings, manteniendo arriba a Roberto Firmino y al pichichi Salah. No obstante, el Liverpool no pudo tirar abajo la barrera del 0-0 y tuvo que ver que le anularan un gol a Ings por fuera de juego.

Por su parte, el Stoke, que necesita un milagro para escapar del descenso, apenas dio muestras de inquietar a los de Klopp y se conformó con un empate que les deja al borde de caer a la Championship.