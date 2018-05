La delegación española explota a dos días de Eurovisión: "Acabemos con esta tortura"

Nervios en la delegación española a tan sólo 48 horas de la gran final de Eurovisión. La discreta acogida de la candidatura de Amaia y Alfred entre la prensa extranjera y las críticas a la sencilla puesta en escena ideada por el equipo creativo han provocado la airada reacción de Tinet Rubira, director de la productora Gestmusic y encargado de la escenografía para "Tu canción". En una serie de tuits a través de su cuenta oficial, el periodista y director de televisión ha asegurado tener ganas de que llegue el sábado, día de la final, para acabar "con esta tortura". Numerosos eurofans y seguidores de Amaia y Alfred han cargado en estos últimos días contra Tinet por la, según ellos, plana escenografía que se ha ideado para la actuación de los triunfitos en Eurovisión. Una polémica que ya arrancó el pasado fin de semana a raíz de los comentarios por parte de los periodistas que pudieran ver los ensayos desde la sala de prensa del certamen y que ahora ha arreciado después de publicarse la actuación en la primera semifinal de Amaia y Alfred.

Tinet asegura que ama su trabajo y que su curriculum le avala "para hacer una puesta en escena". "Lo que no es normal es todo el drama que rodea a esto. El fanatismo y el papanatismo es agotador", asegura. También responde con ironía a algunos usuarios. Cuando le critican que la actuación parece propia de una de fin de curso, él dice: "He dejado en manos de la profe de religión, que hace teatro en la parroquia, los cambios". Tinet ha bloqueado a buena parte de los usuarios que le han criticado y no entiende que les conteste de forma tajante: "Lanzan sus comentarios como piedras y se sorprenden si les respondo secamente".

La delegación española ha ido mejorando la puesta en escena desde el primer ensayo y todavía mantiene abierta la opción de ligeras modificaciones de cara a la gran final del sábado. Tras una primera toma de contacto que dejó al equipo insatisfecho, en el segundo se realizaron notables mejoras de realización e iluminación. Tras el tercero, el equipo español cargó sin embargo contra la televisión portuguesa por no respetar los cambios que se habían solicitado: "La delegación se ha sentido un poco decepcionada con las últimas correcciones (...) No se han realizado de forma satisfactoria”, aseguró RTVE en una nota de prensa.