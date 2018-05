Víctimas creen ETA no ha asumido su derrota y claman para que no quede impune

TERRORISMO ETA VÍCTIMAS (Resumen)

Las víctimas del terrorismo han asegurado hoy que el comunicado en el que ETA ha anunciado su disolución no es más que la constatación de su derrota, aunque la banda no la haya asumido ni se haya hecho responsable única de su actividad, que no debe quedar impune ni premiarse con el acercamiento de sus presos.