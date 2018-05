Vecina de la fallecida en Valencia afirma que el entorno familiar era "malo"

Una vecina de la mujer que esta madrugada ha muerto en el barrio de Benimàmet en la ciudad de Valencia, supuestamente tras ser acuchillada por su hijo, ha asegurado que esta situación se ha producido por un "entorno familiar malo".

Esta vecina ha declarado a los medios que la mujer fallecida, de 51 años, se había juntado con un chico y "los hijos, por lo que sea, no la habrán aceptado. No se, porque dentro de su casa no vivo".

Según ha relatado, la fallecida fue abandonada por su marido, que se puso enfermo y se fue con otra mujer, y ella"no se podía creer que fuera a dejar a sus hijos, porque los quería mucho".

Respecto al supuesto autor de la agresión, que también ha causado heridas en el cuello y la clavícula a la pareja de su madre, ha asegurado que era "bueno y educado. Era buena persona".

Ha explicado que la mujer fallecida le explicó que estaba "con mucha depresión. Se merecía una oportunidad, no estaba bien para trabajar, su hermana murió hace poco y tenía conflictos con la familia".

"Era buena chica y llevó adelante a sus hijos toda su vida", ha señalado a los periodistas esta vecina, quien ha considerado que las asistencias sociales "tenían que haberla ayudado igual que lo hicieron con su marido".

Los hechos se han producido pasada la una de la madrugada en un domicilio del número 14 de la calle Gavarda, cuando el joven ha acuchillado a la madre, ha intentado degollar a la pareja de ésta y posteriormente se ha autolesionado con la misma arma. Posteriormente ha sido detenido.