ErNE pide a jueces y fiscales más contundencia ante las agresiones a agentes

El secretario general del sindicato ErNE de la Ertzaintza, Roberto Seijo, ha pedido hoy a jueces y fiscales más contundencia y a las administraciones más medios para atajar las agresiones que sufren agentes de las fuerzas de seguridad en algunas zonas.

Seijo ha hecho estas manifestaciones a Efe al ser preguntado por las últimas agresiones a agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil en Algeciras, a quienes un grupo de 40 personas esperó a la salida de un restaurante con bates de béisbol, botellas rotas y otros objetos.

Para Seijo, es necesario que haya una mayor implicación de la justicia en este asunto para que estos ataques a las fuerzas de seguridad no queden impunes o se castiguen levemente.

El secretario general de ErNE, que el jueves opta a la reelección, también ha abogado por la modificación de la legislación penal si es que la actual normativa no es suficiente para castigar esas conductas.

"Si el último eslabón de la seguridad, que es el policía, no está protegido, no lo podrán estar los ciudadanos y la libertad y la democracia no estarán garantizadas", ha enfatizado.

Seijo también ha lamentado la "lentitud" de los políticos, que actúan tarde y cuando los hechos son muy mediáticos, a la vez que ha pedido medidas y más medios para poder controlar ese tipo de violencia, que hay que atajar "urgentemente".

También se ha referido a las reivindicaciones salariales de los policías nacionales y los guardias civiles y ha reconocido que están "mal pagados", a la vez que ha recordado que los agentes de las distintas policías tienen dedicación plena y no pueden hacer otro trabajo, por lo que deberían tener un mejor tratamiento retributivo.

De todos modos, y aunque aplaude una mejora en los sueldos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, Seijo resalta que dentro del País Vasco es la Ertzaintza el cuerpo de seguridad "peor pagado".

Pocos días después de que ETA anunciara su disolución, el máximo responsable de ErNE se ha referido a este asunto y ha dicho que la banda terrorista ha cerrado un ciclo de terror "humillando a una parte de las víctimas".

Ha aprovechado para pedir a los miembros de la organización terrorista que contribuyan a esclarecer los atentados aún sin resolver, y a las administraciones que redoble los medios materiales y humanos para que ninguno de los crímenes de la banda quede impune.