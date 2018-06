La prima de riesgo, por debajo de los 100 puntos a la espera de la composición del nuevo Ejecutivo

Ha recuperado ya más de 300 puntos desde los mínimos de la semana pasada. Los inversores están muy pendientes de la composición del nuevo gobierno, en especial en su cartera de Economía y Hacienda.

El índice Ibex 35, tras la primera media hora de operaciones, sube un 0,2 por ciento hasta 9.770 puntos. Hoy sostienen al mercado Repsol e Inditex. Entre dos aguas se mueven los bancos, mientras flojea en Telefónica, que no consigue recuperar los 8 euros por acción.

Las entidades financieras, las eléctricas y las empresas relacionadas con las energías limpias, están muy pendientes de las medidas que tome el nuevo ejecutivo. Aguantan bien a la apertura las acciones de Iberdrola, que cuenta con un informe favorable de los analistas de Goldman Sachs. Hoy es HSBC el que mejora su precio objetivo de Gas Natural, hasta 21,8 euros por acción. La empresa gasista cotiza por debajo de esa referencia.

Sube Grifols, la empresa de hemoderivados, que ha comprado el 100 por ciento de la alemana de Haema, por 220 millones de euros. Hoy Grifols paga dividendo de 0,02 euros brutos por título. ACS y Atlantia han vendido el 4 por ciento que les quedaba en cartera en Cellnex. Hoy Cellenx ha abierto con una pérdida próxima al 2 por ciento. Sube NH Hoteles. Los rumores apuntan el posible interés de el grupo Barceló en lanzar una OPA sobre NH.

En el mercado de deuda, y a la espera de la subasta de bonos del jueves, la prima de riesgo aumenta ligeramente, pero se mantiene por debajo de los 100 puntos básicos. Esta mañana se sitúa en 95, frente a los 140 puntos que alcanzó hace justo una semana.

La agencias de calificación de riesgos Moody's y Standard and Poor's mantienen sin cambios sus notas sobre España, a pesar de la incertidumbre política. Consideran que el relevo en el gobierno no tendrá impacto inmediato sobre la situación económica y que no se producirán desviaciones significativas sobre el cumplimiento fiscal. Pero no descartan la posibilidad de rebajar el “rating” de España si empeora el déficit público y si aumenta la tensión en Cataluña.

Por su parte, Bank of America Merrill Lynch ha aumentado una décima su previsión de crecimiento económico en España en este año, hasta el 2,7 por ciento. Para 2019 espera un crecimiento del PIB del 2,2 por ciento.