Meritxell Batet en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Como la actualidad es la que manda y últimamente está en plena ebullición, los pacientes del ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González en ‘Herrera en COPE’ tiene mucho de qué hablar

- Quokka: Hoy estaba haciendo la compra en un súper de Eroski en Vizcaya y en el pasillo de entrada me encuentro con varias camisetas del Mundial de Rusia. No veo ninguna de España y he preguntado a una dependienta. Me dice que no venden camisetas de España

- Hezmik: La nueva conspiración podemita de que Urdangarin no está realmente en la cárcel es lo más gracioso que ha pasado desde que se dijo que Elvis estaba vivo y lo tenía José Luis Moreno en su casa.

- BaronaMER ha dado con la clave epistemológica de Pedro Sánchez: “Aprendo de mis errores. Por eso voy a cometer unos cuantos más.

- Parmenio dijo: "La señora que nos reñía los viernes es la Presidenta del Consejo de Estado. A mí me van a contar cómo brillan los rayos C en la oscuridad, cerca de la Puerta de Tannhaüser. Ya".

- Susana Díaz, fenómena, pide una memoria histórica “que no mire hacia atrás”.

- Meritxell Batet, otra criatura, ayer en el Senado: ” la Constitución no representa los intereses de la inmensa mayoría”

-Televisión Española, ya libre de manipulación y de mordaza, ha estrenado terminología y llama ‘presos políticos catalanes’ a los golpistas. Ayer mismo Almudena Guerrero en La Uno.