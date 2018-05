Jordi Pujol en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

También en la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE' se habla de Cataluña, cómo no

-Philmore A. Mellows reproduce la foto del gran defraudador Jordi Pujol recibiendo el homenaje de los suyos y la comenta: No es sencillo encontrar mayor yacimiento de caspa y podredumbre que en esta foto del homenaje a Pujol”.

-El gran Pastrana sobre el mismo asunto: Si son capaces de inventarse la Corona Catalanoaragonesa o que Da Vinci era catalán,nada impide que de aquía unos años se enseñe en la escuela catalana que Pujol era el Robin Hood catalana que robaba a la Hacienda española para repartirlo entre los pobres.

-MGaussage: La independencia de Cataluña, bien; la independencia de los jueces, mal. No hay quien os entienda.

-Carmena absolvió en 2007 en la Audiencia Provincial de Madrid a un acusao por intento de agresión sexual. Falló que no había encontrado en el acusado “un propósito libidinoso”, ni “excitación”

-El Capitán Alatriste se asombró de que en Cataluña el “duérmete niño que viene el coco” es “Duérmete o llamo a Inés Arrimadas”. A mí me amenaza mi padre con que viene Inés Arrimadas si no me acuesto y le pido que me haga un café bien cargado.