Rozalén agradece Almería por hacer que 'Girasoles' haya cobrado "vida propia"

La cantautora y compositora española Rozalén ha agradecido esta noche a los almerienses por haber adoptado su tema 'Girasoles' como una canción de esperanza tras la muerte del niño Gabriel Cruz y haber logrado así que haya cobrado "vida propia" y se haya utilizado para "algo bueno".

Así lo ha dicho antes de interpretar en el auditorio Maestro Padilla de Almería este tema, referido en numerosas ocasiones por Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, por ser uno de los que escuchaba su hijo y para referirse con él a toda la "buena gente" que se ha cruzado de una forma u otra en su vida tras su desaparición y muerte.

Casi al finalizar el concierto incluido en la gira para presentar su nuevo álbum de estudio 'Cuando el río suena...', la artista ha entonado esta canción "muy especial" no sin antes referirse durante un par de minutos a Gabriel, sus padres y lo que ha significado para ellos 'Girasoles'.

"Yo no he querido hablar nunca de este tema porque creo que no tengo que ser protagonista de nada porque yo hice una canción y luego esa canción cobró vida propia. Y para mí ha sido todo muy impactante, creo que para todos, y no me lo puedo quitar un poquito de la cabeza y creo que no es normal", ha dicho.

La cantautora ha confesado que ahora tiene algo que la une "un poco más a esta ciudad" y ha hecho alusión directa a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, progenitores de Gabriel, ya que de forma previa al concierto se han producido contactos para que se pudiera celebrar un encuentro entre ambas partes.

"Entiendo perfectamente que los padres no hayan querido venir pero están aquí, están aquí todo el rato (...) Lo que quería deciros es que me quedo con todo lo bueno que ha pasado y creo que sólo puedo tener palabras de gratitud hacia ellos y hacia vosotros", ha dicho.

Así, ha revelado que cuando escribió 'Girasoles', lo hizo "pensando en que la vida merece la pena y que en realidad la gran mayoría de las personas son buenas y es verdad que de todo esto en toda la oscuridad ha brillado la luz".

"Eso es lo que quiero agradeceros, que hayáis usado una canción que salió de dentro para algo bueno. Entonces hoy quería pediros que la cantásemos todos, celebrando la vida y el amor, que creo que es lo que ha resaltado de toda esta historia", ha añadido antes de interpretar 'Girasoles', penúltimo de los 26 temas que ha regalado al público.

Aunque los padres de Gabriel no han asistido a esta cita musical, sí lo ha hecho una de sus portavoces y prima de Ángel, Rocío Muñoz, quien ha entregado al equipo de la cantautora una camiseta con la imagen del niño y la frase 'Todos somos Gabriel', igual a la que lució la familia durante la búsqueda del menor.

Así las cosas, Rozalén ha ofrecido un largo concierto en el que ha participado como telonera la cantautora almeriense Lena Carrillero y en el que por motivos personales no ha podido estar acompañada de Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos que a excepción de éste y el de Murcia, estará en todos los que ofrezca en su gira.

'La puerta violeta' ha sido su pistoletazo de salida, seguido por 'Vivir', 'La que baila para ti', 'Ahora', 'El hijo de la abuela', 'Berlín', 'Para los dos', 'Justo', 'Las hadas existen', así hasta llegar a la vigésima sexta y última canción, 'Respect'.