El periodista y escritor Máxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte

El periodista y escritor Maxim Huerta (Utiel, Valencia, 1971) será el nuevo ministro de Cultura y Deporte en el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha confirmado el propio presidente del Ejecutivo en una comparecencia ante la prensa.

Huerta, autor de siete novelas y dos obras de teatro y durante 11 años copresentador del programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, se ocupará de un departamento que hasta ahora unía a sus competencias Educación.

El Gobierno, ha señalado Sánchez en la comparecencia en la que ha dado a conocer el nuevo Gobierno, ha decidido "recuperar el ministerio de Cultura que nunca se debió suprimir" y que representa "una fuente de riqueza y de empleo".

Maxim Huerta, Premio Primavera de Novela 2014, ha sido el último ministro en ser confirmado en un Gobierno con 17 y con mayoría abrumadora de mujeres.

Entre sus retos en lo que se refiere a Cultura, destacan la lucha contra la piratería, la compatibilización de pensiones y cobro de derechos de autor y el hacer efectivo el IVA reducido en el cine.

El nuevo ministro se inició periodísticamente en RNE y en 1997 se incorporó a Canal 9. En 1999 pasó a formar parte de Telecinco y en 2005 entró en el magazine matinal "El programa de AR" como copresentador.

Ha escrito siete novelas -"Que sea la última vez", "El susurro de la caracola", "Una tienda en París", "La noche soñada" (Premio Primavera de Novela 2014), "No me dejes (Ne me quitte pas)", "La parte escondida del iceberg" y "Firmamento"- y las obras teatrales "Más Sofocos" y "Me quedo muerta".