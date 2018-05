Mayo del 68: la revolución que ganó y perdió De Gaulle

Viajamos a través del tiempo en formato podcast para descubrir uno de los acontecimientos que mayor repercusión tuvo a lo largo del siglo XX: el mayo francés, que este mes cumple su 50 aniversario. Una cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y, especialmente, en París durante los meses de mayo y junio de 1968. Fue iniciada por grupos estudiantiles de izquierda contrarios a la sociedad de consumo, a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés.​

Como resultado, tuvo lugar la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia, y posiblemente de Europa occidental, secundada por más de nueve millones de trabajadores.​ El movimiento estudiantil tuvo influencias del movimiento hippie, que se extendía durante aquella época. La música también tuvo un factor fundamental como herramienta de expresión y protesta. Grupos como The Beatles, The Rolling Stones, The Doors o cantantes como Bob Dylan o Janis Joplin fueron la banda sonora de una revolución que dejó un poso más cultural y simbólico que real. Sin embargo, fue el inicio del cambio en muchos aspectos socioculturales que hoy en día no se entenderían si no hubiera ocurrido lo de Mayo del 68.

50 años dan para mucho. Han pasado los suficientes años como para analizar con exactitud qué ocurrieron en aquellos agitados días durante la primavera francesa. Este viaje es tan solo una aproximación para revivir esta clásica efeméride, que ya tiene medio siglo y unas cuantas arrugas en la cara. Charles de Gaulle ganó y perdió a la vez la revolución, porque a la larga le costó el cargo. Y el efecto protesta se propagó por medio mundo.

ESCUCHA LA HISTORIA DE 'MAYO DEL 68' EN SU CINCUENTA CUMPLEAÑOS