Luis Fonsi actuará el 23 de julio en el Liceu, dentro del Suite Festival

LUIS FONSI

Barcelona, 17 may (EFE).- El cantante puertorriqueño Luis Fonsi actuará el próximo 23 de julio en el Gran Teatre del Liceu, dentro del Suite Festival, en donde presentará los temas de su gira "Love and Dance World Tour", ha informado la organización del evento.,En esta gira, Fonsi interpreta varios de sus grandes éxitos, como "Quisiera poder olvidarme de ti", "Aquí estoy yo", "No me doy por vencido", y los más actuales "Échame la culpa" y "Despacito".,Las entradas se pondrán a la venta a partir