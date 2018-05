Inés París dimite por la falta de compromiso de la SGAE con su Fundación

A falta de 12 días para cumplir su primer año de mandato, Inés París ha dimitido como presidenta de la Fundación de la SGAE porque considera que no existe un "compromiso claro" con ésta del presidente de la entidad de gestión, José Miguel Fernández Sastrón, cuya deriva considera "autoritaria".

Tras su dimisión es el propio Fernández Sastrón el que está al frente de la Fundación SGAE. "Como estamos al final de la legislatura no tengo ni idea de si querrán nombrar a otra persona o si quedará así hasta que se convoquen nuevas elecciones, que será en septiembre u octubre", ha asegurado la directora de cine y guionista.

Su dimisión llega después de que en la pasada junta directiva de la SGAE, el 7 de mayo, París advirtiera que no había "un compromiso realmente importante y claro" con la fundación.

En esa junta se votó una modificación de los estatutos, que salió adelante tras desempatar la votación el propio Fernández Sastrón, que no incluye a la fundación que presidía hasta ahora.

"Me dan todo tipo de excusas. Lo que se formula es una cosa muy general que dice que se podrán crear todo tipo de fundaciones, y me parece una broma, no hay que crear fundaciones ya tenemos una y hay que defenderla", ha reclamado la directora madrileña.

Convencida de que la fundación que presidía es "lo mejor de SGAE" le gustaría que su dimisión sirva como "toque de atención" para que se mantenga como un órgano "claro, transparente y limpio".

Sin embargo, duda de que eso último pueda seguir siendo después de ver cómo en esa misma junta se aprobó la incorporación de los presidentes de los seis consejos territoriales de la SGAE al patronato de su fundación.

Eso, asegura, se tramó "a su espalda" y "tiene detrás" a Fernández Sastrón: "Es una visión clientelista de la fundación para tener a esos socios contentos", resume.

París, quien pertenece al Colegio Audiovisual de la SGAE, no quiere echar "leña al fuego" sobre la entidad de gestión, al considerar que es "importantísimo" cuidarla "de cara a los autores", pero sí que califica de "insoportables" estas situaciones descritas.

"Queremos parar la deriva autoritaria en la asamblea general -que se podría celebrar a mediados de junio- y que el ministerio también lo pare porque los nuevos estatutos reducen la importancia y el papel de la junta directiva, y hacen desaparecer también el consejo de dirección, mientras que la presidencia tiene todo tipo de atribuciones", ha afirmado como miembro de la junta.

Además, entiende que es también "autoritaria" porque estos nuevos estatutos dotan al presidente de "poderes muy importantes en la gestión pura y dura": "Es casi imposible que el presidente sea alguna vez de un colegio que no sea del de Pequeño Directo, es decir, un músico".

Pero para ella, en este momento, la defensa de la SGAE pasa por poner "realmente ante la luz pública" y ante los responsables políticos que la deriva "atenta contra lo que debería ser el espíritu democrático y transparente de la institución". "Creo que ahora sí que hay que decirlo para ver si podemos arreglarlo", ha matizado.

"Lo que tiene que hacer de verdad el Ministerio de Cultura es estudiar los estatutos y no permitir ni siquiera que llegaran a la asamblea, porque que no cuentan ni con una mayoría de la junta", ha subrayado.