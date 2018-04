Actores y espectadores comparten mesa en una "fiesta golfa" con "El banquete"

Actores y espectadores comparten mesa en "El banquete", un singular montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico que propone revivir textos fundamentales de la literatura universal en una "fiesta golfa", donde el público se sentirá como uno más en este "baile de la imaginación y realidad".

A partir del 3 de mayo, los espectadores del Teatro de la Comedia podrán brindar junto a actores de la talla de Manuela Velasco y Gonzalo de Castro, y vivir un simposio que recorrerá monólogos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare y otros grandes autores.

"Este espectáculo es una forma de realizar teatro de manera distinta. Bajo el deseo de compartir nuestra ideología, sueños e ideas surgió este formato, que es como una especie de viaje del camerino a la escena", ha afirmado Catherine Marnas, responsable del Teatro Nacional De Burdeos en Aquitania (TNBA) y codirectora de este montaje, junto a Helena Pimenta, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC).

Como si fueran herederos de Platón y su "Simposio" (que literamente significa "beber en común") seis actores, repartidos entre un centenar de "comensales", adoptan diversos personajes a lo largo de un debate realizado en un salón, en busca de recordar que la sociedad se "forma a través de las historias que inventamos", precisa Marnas.

La imaginación como supervivencia, la importancia social de la fantasía y la necesidad de encarnar nuestros deseos y miedos serán algunos de los temas fundamentales que abarcará esta función, todo un "posicionamiento de carácter humanístico", ha explicado Pimenta.

Según la directora del CNTC, este espectáculo surge de un proyecto que trata de integrar actores "veteranos" con "promesas" y, por ello, el elenco está formado por Lola Baldrich, Manuela Velasco y Gonzalo de Castro junto a tres integrantes de La Joven CNTC (Pablo Béjar, Aleix Melé y Jimmy Castro), este último en duda, por una "urgente operación de menisco".

Velasco y Castro se estrenan en la compañía, un "sueño hecho realidad", confiesa la actriz, quien admite que interpretar "tantas pinceladas" de diferentes obras y distintos personajes tan "esenciales" es una "hermosura".

"No sabía si me iba a atrever, es la primera vez que actúo en verso. No obstante, con el apoyo constante que he recibido y el respeto que le tengo a este teatro, ha sido todo mágico", ha afirmado Velasco.

Castro, también, ha asegurado que le "encanta" que no sea una fórmula convencional: "Se trata de una fiesta, un brindis al teatro y a los actores. Encima, poniéndonos en boca los textos de los mejores autores de la cultura, sin duda, es un homenaje a este arte", afirma.

La idea de "El banquete" procede de "Le banquet fabulateur", un espectáculo estrenado en 2015 en el TNBA y basado en el ensayo "L'Espèce fabulatrice" de Nancy Houston, que obtuvo gran repercusión internacional.

Ahora, CNTC y TNBA se aúnan para ofrecer una versión adaptada y diferente, buscando introducir "clásicos españoles" y "transitar junto a los universales", afirma el dramaturgo Álvaro Tato, encargado de la adaptación.

"Al principio, se trataba de un quebradero de cabeza, pero acabó siendo un conjunto de conexiones magistrales entre autores. Todo va hilado, como un eslabón, formando un viaje que traspasa la frontera de la fantasía hacia la realidad", ha asegurado Tato.

Otro de los aspectos destacados de esta singular función es la música, en la que colaboran Madame Miniature (compossitora de música electroacústica) y Miguel Magdalena (compositor, músico y arreglista), que sumergen al espectador en una "atmósfera de ensueño" con piezas musicales en directo en concordancia con la acción y dramaturgia.

La obra estará en cartel hasta el 3 de junio en la Sala Tirso de Molina, donde los actores estarán esperando a los espectadores con una copa de vino para brindar por la vida, la charla y el placer.