Val Kilmer y Tom Cruise juntos en la secuela de 'Top Gun'

Val Kilmer se reunirá con Tom Cruise en la secuela de la película 'Top Gun' que está rodando el estudio Paramount, según ha informado el medio especializado The Wrap. Este medio publica que se ha visto a Kilmer en el hotel de San Diego en el que se hospeda el equipo del largometraje (algo que pramount no querido confirmar ni desmentir).

Eso sí. Este tweet del actor deja las cosas más claras.

friends said it's official - #TOPGUN2 was announced today. I'm ready Tom- still got my top gun plaque! Still got the moves! Still got it! pic.twitter.com/2fLO1uJhRU