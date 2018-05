El PSOE echa balones fuera: "El escenario electoral está absolutamente abierto"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cree que la encuesta del CIS refleja un "triple empate" con el PP y Cs y un escenario electoral "absolutamente abierto" en el que analizar los resultados "décima arriba o abajo es irrelevante".

Según Ábalos, dado que el margen de error de la encuesta es del 2 por ciento y que hasta que no hay tres puntos de diferencia entre un partido y otro no se puede hablar de distanciamiento, la diferencia de cuatro décimas por la que Cs supera al PSOE no es indicativa.

Según esta encuesta, Ciudadanos es ya la segunda fuerza política en estimación de voto al haber superado al PSOE en cuatro décimas y situarse a solo 1,6 puntos del PP, que pese a seguir siendo el más votado, continúa perdiendo fuelle.

Según esta encuesta elaborada entre el 1 y el 10 de abril en plena crisis por el caso Cifuentes, el PP obtendría el 24 por ciento, su peor registro desde las pasadas elecciones tras perder 2,3 puntos desde la anterior encuesta, mientras que Ciudadanos sube 1,7 puntos hasta el 22,4 por ciento.

El PSOE bajaría 1,1 puntos y se quedaría como tercera fuerza con el 22 por ciento de los votos mientras que Podemos y sus confluencias sube seis décimas desde el último sondeo hasta el 19,6 por ciento de los apoyos.