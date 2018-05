Las 5 noticias que debes conocer para empezar el miércoles   

1. Torra: “Rajoy, ponga hora, lugar y día para iniciar el diálogo”

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este martes que una vez haya tomado posesión del cargo enviará una carta al presidente Mariano Rajoy para pedirle que "fije día y hora" de una reunión "sin condiciones previas", en que exigirá levantar el artículo 155 y la intervención de las finanzas catalanas.

En el día después de haber sido investido president, Torra ha viajado a Berlín para reunirse con Carles Puigdemont, a quien ha querido "rendir homenaje" y a quien sigue considerando el presidente "legítimo" de Cataluña, según ha dicho en rueda de prensa junto al propio Puigdemont.

2. Organizaciones feministas salen a la calle para exigir los 200 millones contra la violencia machista

Cerca de 300 organizaciones feministas han convocado para este miércoles movilizaciones en más de 70 ciudades de España para exigir al Gobierno que cumpla con sus compromisos y financie el pacto de Estado contra la Violencia de Género con los 200 millones que prometió. Será la principal reivindicación que lleven a la calle las organizaciones convocantes que se desarrollarán bajo el lema "Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue. Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!".

Una de las protestas tendrá lugar en Madrid y partirá a las 19.00 horas de las inmediaciones del Ministerio de Sanidad. Las convocantes piden que las personas que acudan lo hagan con una sabana blanca para formar parte de una performance de reivindicación. Exigirán que los presupuestos del Estado para 2018 cumplan con el aumento del 0,04% para la lucha contra la violencia machista, es decir los 200 millones comprometidos.

3. Netanyahu dice que los métodos no letales "no funcionan" para Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS que los métodos no letales no funcionan para Gaza, donde en las últimas horas su Ejército mató a más de 60 palestinos. "Lo intentas de todas las maneras. Pruebas todo tipo de métodos. Pruebas métodos no letales y no funcionan. Entonces te dejan con malas opciones. Es un mal negocio", afirmó el líder israelí en la entrevista, grabada en la ciudad de Jerusalén.

Netanyahu ha explicado así la muerte a tiros de más de 60 palestinos en las protestas en las últimas horas en Gaza contra la inauguración de la Embajada de Estados Unidos, en Jerusalén, que el presidente de ese país, Donald Trump, ordenó trasladar desde la capital de Israel, Tel Aviv. El líder israelí, además, culpó al movimiento palestino Hamás de los muertos, al acusarlos de buscar víctimas.

4. Premios Princesa de los Deportes: se busca sustituto para los 'All Blacks'

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes hará público este mediodía el fallo del galardón, al que optan 21 candidaturas de 12 nacionalidades, entre las que saldrá el galardonado que tomará el relevo de la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks.

Después de que en 2017 el premio recayera en el mítico equipo de rugby por sus resultados y su ejemplo de integración racial y cultural, los miembros del jurado han mostrado ya su voluntad de promover esa doble faceta de ejemplaridad y trayectoria deportiva sin olvidar su carácter internacional del galardón.

5. Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE: "Si el capitán quiere, estaremos encantados de que el trofeo lo levante Torres"

'El Partidazo' de COPE contactó con el presidente del Atlético de Madrid en la puerta del hotel del club en Lyon, a menos de 24 horas del comienzo de la final de la Europa League: "Estamos optimistas ante todo, con ganas de traer el trofeo a casa".

Preguntado por quién desea que levante el trofeo de la Europa League, Cerezo respondió claro: "Normalmente, la levanta el capitán, pero estoy convencido de que si el capitán quiere, estaremos encantados de que la levante Fernando Torres".