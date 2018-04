Desaparece el árbol que Macron le regaló a Trump

Ni rastro. El árbol, que el Presidente de Francia y el de EEUU plantaron en el jardín de la Casa Blanca, ha desaparecido tan solo cuatro días después.

Emmanuel Macron le regaló a Trump ese roble para que el Presidente americano recordara "esos vínculos que nos unen".

Un fotógrafo de Reuters, informa la BBC, tomó una fotografía en la que solo se veía una mancha amarilla de hierba en el lugar donde tendría que estar el árbol.

Un roble sésil europeo que procede del bosque francés de Belleau, lugar en el que durante el verano de 1918 -I Guerra Mundial- murieron más de 2.000 soldados estadounidenses.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN