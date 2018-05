"Cuando tenía 15 años no me llegaba para el bus y utilicé una técnica de magia"

La magia no existe únicamente en un escenario o en una película. Los magos de verdad, conviven con ella día a día, no solo en su espectáculo. Y como diría mi tío: 'Un gran poder conlleva una gran responsabilidad'. Y siempre me he preguntado, si los ilusionistas podrían utilizar sus trucos para cosas cotidianas.

"Cuando tenía 15 años no me llegaba para el autobús, y entonces utilicé una técnica de magia con monedas para simular que tenía más de las que tenía, para poder pagarle... me dio el billete, me metí para dentro... Y después estuve avergonzado todo el día y con ganas de decirle que le había engañado y que me sabía muy mal. Pero es que si no, no me podía subir y no llegaba".

"La magia para mí es estar aquí"

Antonio Díaz es una persona muy normal. No lleva túnica ni sombrero, ni siquiera varita. De hecho nos saluda como el resto de los 'muggles' (no magos) y no parece que presente un espectáculo al que han acudido ya un millón de personas. Le llaman el Mago Pop y es muy natural y cercano, y se sienta en las escaleras del Teatro Rialto de Gran Vía dispuesto a escuchar mis preguntas. Yo solo espero que no sean exactamente las mismas que las del resto de la inmensidad de medios de comunicación que ha atendido durante todo el día. A pesar de ello, parece muy tranquilo.

"La magia para mí es estar aquí. Me parece muy fuerte lo de estar vivo. Lo infravaloramos porque ya estamos acostumbrados, nos hemos inventado el Twitter, el Facebook, nos inventamos cosas... Y se nos olvida lo heavy que es estar aquí, aún no sabiendo qué va a pasar cuando esto acabe"

"Le hace falta más magia a este mundo. Le hace falta más optimismo y más ilusión. Vivimos en una época compleja de muchísimas cosas que están pasando muy rápido. Y a veces está muy bien parar, respirar y decir: oye que hay cosas maravillosas en la vida"

Está muy bien. Parece muy sensato. Pero, ¿cuáles son esas cosas, siendo el mago más prestigioso de Europa?: "Yo creo que el arte es algo que nos recuerda siempre un poco lo que vale la pena de la vida. Creo que consumir arte, ver buenas películas, leer buenos libros, escuchar buena música... eso nos hace estar más en paz con nosotros y es un instrumento maravilloso."

"No dejamos de pensar 24 horas al día en cual va a ser la próxima ilusión"

Parece que lo que merece la pena es lo mismo para un famoso ilusionista conocido en el mundo entero, que para mí. Así que vamos bien. Ya solo me falta aprender a hacer magia. Aunque no sé ni por dónde empezar. "Hay muchísimas cosas por las que nace un truco de magia. A veces nace de versionar a clásicos, que a mí es una cosa que me apasiona. Es como cuando haces versiones de una canción que te encanta. Después puede nacer, claro, cuando conoces muchas técnicas, de repente tienes una idea de algo que te gustaría hacer, sabes llegar a crear esa ilusión con todo el bagaje que tienes. Además me gusta trabajar en equipo y tengo uno que sabe muchísima magia y no dejamos de pensar 24 horas al día en cual va a ser la próxima ilusión."

Sea lo que sea a mí la carta de 'Hogwarts: colegio de magia y hechicería' no me llegó, aunque esperé con paciencia. Así que si te pasa como a mí, mira el vídeo para saber un poco más.