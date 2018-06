Actualidad religiosa de la semana: El Papa recibe a COPE

La convención anual de directores de COPE, celebrada en Roma en esta ocasión, ha protagonizado la actualidad religiosa de la semana. El Papa Francisco, tanto por escrito como en su audiencia del miércoles, ha instado a esta radio a que "llevemos la alegría del Evangelio con buen humor, con rigor e incidencia".

ESCUCHA AQUÍ LA ACTUALIDAD RELIGIOSA DE LA SEMANA EN 'LA MAÑANA DE FIN DE SEMANA'

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha estado en esta cita y ha explicado que esta cadena "está en ese punto de encuentro, diálogo y fricción, jugándonos la vida en el mercado y en el ámbito de un debate público que muchas veces es arisco y áspero, y al que tenemos que introducir la mirada del Evangelio y la tradición cristiana, la doctrina social de la Iglesia", a lo que Francisco ha motivado a seguir adelante con ello.

Esta "era una oportunidad de visualizar la vocación que tiene esta cadena de radio de servir a la Iglesia y a su misión, y de estar atenta, por tanto, a las indicaciones que cada sucesor de San Pedro va ofreciendo también a una obra que nace de la fe, aunque se mueve a campo abierto como una radio comercial y generalista", ha indicado Restán. Ha recordado, además, que hace 20 años esta convención se celebró también en El Vaticano, con San Juan Pablo II como pontífice.

En esta ocasión, Francisco "mostró que conoce bien el trabajo de COPE, lo que significa, su relevancia a la hora de conformar la opinión pública española, y nos dijo que siguiéramos ahí. Tuvo momentos muy simpáticos, de intercambio de bromas. Fue un momento bonito y significativo para marcar nuestro camino en los próximos tiempos", según el director editorial.

Comunión de los cónyuges protestantes

Asimismo, también ha estado de actualidad la cuestión de la comunión de los cónyuges protestantes, después de que la Conferencia Episcopal alemana aprobara "por su cuenta" un documento "bastante liberal" en relación al cual no estuvieron conformes siete obispos, que escribieron a Roma pidiendo al Papa un pronunciamiento al respecto. En ese texto se instaba a que el cónyuge de una persona católica, "en el caso de que profese la misma fe de la Iglesia en el sacramento de la eucaristía", pudieran participar de él.

A este respecto, la Congregación para la Doctrina de la Fe respondió con una carta, filtrada pero confirmada por la Santa Sede, en la que "pide prudencia y que no se tome una decisión unilateral", según señala Restán. "El Papa ha dicho que tenemos que caminar juntos, pero no de una manera desaforada", ha indicado.

El director editorial de COPE ha reconocido que "hay que entender que en un matrimonio entre un católico y un evangélico tiene que doler especialmente no poder participar de la misa común. Pero no es un capricho de la Iglesia, es algo que corresponde a la herida que está inflingida en la unidad del cuerpo de Cristo. Vayamos despacio y que no se tome esta decisión a un nivel puramente nacional cuando lo que está en juego es una Iglesia universal".