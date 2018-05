Así es el primer hotel espacial de lujo

Seguro que ya estás pensando en tus vacaciones de verano y puede que aún no hayas elegido destino. El que te vamos a proponer quizás no esté entre tus planes en estos momentos, pero quien sabe, si dentro de unos años miras al cielo y te preguntas ¿por qué no puedo ser yo una de las primeras personas en el mundo que disfrute de la experiencia de vivir en el primer complejo turístico espacial? Por si acaso, ve ahorrando.