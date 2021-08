Herrera, sobre Celaá: “La ministra más tóxica, sectaria e incompetente que ha pasado por Educación”

Señoras, señores, buenos días, ¡me alegro!

En este día en el que, pues miren ustedes, la gente ya no solo el aficionado al fútbol habla ahora deMessi. Messi pues que ayer tuvo su momento emocional, ahora todo el mundo llora, en todas partes, llora cuando ganas una medalla, cuando la pierdes, cuando quedas a punto de ganarla ,lloras cuando te vas, lloras cuando llegas, lloras cuando metes un gol, lloras cuando no lo metes, lloras cuando te dan un premio, lloras cuando te quedas sin el premio… todo el mundo llora a todas horas; pero bueno, eso es hermoso, no nos metamos como cada uno quiere expresarse emocionalmente como quiera.

Pero ayer Messi dijo: “yo acepté rebajarme mi sueldo al 50% pero el Barça ha dicho otra cosa”. Bueno, eso es una explicación que deja a medias las explicaciones de Laporta. Lo cierto es que se va y parece que el PSG y el París Saint-Germain pues con eso librará a Mbappé que podrá irse el Madrid, bueno no sé, los líos de siempre. Esperamos que todo el mundo sea feliz. Es una pena perder a un jugador En LaLiga española como este que nos daba mucho espectáculo, hombre a los que nos metía goles nos fastidiaba mucho, todo sea dicho, pero bueno hay que sobreponerse a esas cosas y ver un poco el fútbol por arriba y ver que el espectáculo es el espectáculo.