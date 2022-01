El arzobispo castrense revela en TRECE la principal demanda del Ejército: "Acompañarles y escucharles"

Dos semanas de tomar posesión como arzobispo castrense, Mons. Juan Antonio Aznárezha sido entrevistado en el programa 'Ecclesia' de TRECE, para compartir con los espectadores sus primeras impresiones en esta diócesis particular.

“La toma de posesión la viví bien, arropado y a gusto. Me sorprendió el nombramiento. Era consciente, porque muchos de mis compañeros auxiliares estaban siendo nombrados titulares de las diócesis, y sabía que me podían mandar a otra. Lo que no se me pasaba por la cabeza es que fuera esta diócesis concreta”, ha admitido en 'Ecclesia'.