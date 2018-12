Así vive el público los 'Premios Javi y Mar por un mundo mejor'

Tiempo de lectura: 1



Los Premios Javi y Mar por un mundo mejor reconocen la labor social que realizan personas anónimas por mejorar y hacer un poco más feliz la vida de los demás. Estos galardones se entregan en el cine Capitol de Madrid y todo el equipo de Cadena 100 está presente.

Pero no solo son los únicos que no se quieren perder esta ocasión de homenajear a esos héroes que no salen en los medios de comunicación, cantantes como Leiva, Sergio Dalma o Marta Soto han querido formar parte de esta cita tan especial.