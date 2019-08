El verano de 1991, el comienzo de la historia de amor con la radio de Rosa Rosado

Rosa Rosado no recuerda ningún verano en especial. Recuerda los veranos de adolescencia con la pandilla, en el club, donde se juntaban para escuchar música, hablar… También recuerda coger las bicis por la noche y preocuparse solo de la hora a la que quedaban para ir a la piscina municipal. Sin embargo, el verano de 1991 fue muy especial para ella, aquel en el que apareció la radio en su vida por primera vez. Se ofreció para hacer prácticas y aprender el oficio en una pequeña radio que pertenecía a un periódico, en un programa por la tarde en el que había espacio para todo.

Los 90 fueron una década ilusionante en música en la que sonaba el ‘Losing my religion’ de REM, ‘Come as you are’ de Nirvana o el ‘Chiquilla’ de Seguridad Social. Pero Rosa Rosado solo tenía ojos para Hombres G, el grupo al que no dudaba ver en concierto si surgía la oportunidad y se encontraban cerca de su pueblo, Pedro Muñoz, en Castilla La Mancha. Reconoce que fueron sus ídolos de juventud.

Esos veranos, en la época de adolescente de Rosa, le fascinó ‘Luces de Bohemia’ de Valle-Inclán. Incluso reconoce de recitar en su club con sus amigas pasajes de la obra. Pero también recuerda el cine de su pueblo, donde vio películas muy divertidas junto a su pandilla con títulos como E.T. o las mismas de Hombres G.