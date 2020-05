Todo lo que haces mal cuando sales con los niños a la calle: “Parece un mundialito de fútbol”

El humorista Álex Clavero vuelve a traer una semana más la mirada más desternillante de la actualidad y del confinamiento en el que se encuentra nuestro país. El Francotirarock ha arrancado las carcajadas esta semana del equipo del Pirata y su Banda con un peculiar tirón de orejas a los padres que han salido con los niños de casa y les recuerda todo lo que hacen mal en este primer paso al desconfinamiento.

“Empiezan a salir las personitas, los niños salen después de mes y medio a la calle. Anda que no nos amenazaron a nosotros de pequeños con no salir en mes y medio. Nos lo han cumplido de mayores. Nuestros padres no eran duros, eran retroactivos. Pero es que hay sitios en los que han salido en tromba, hay sitios donde el niño ha debido estar agobiado en la calle. Estaba diciendo: “si yo tenía más espacio en casa”. Está guay que se vaya avanzando, pero las normas hay que cumplirlas, señoras y señores”.

“¿PERO ESTO QUÉ ES? ¿UN MUNDIALITO DE FÚTBOL?”

Hay que ponerse un poco serios: a los niños hay que ponerles crema. Allí salían y los niños se te abrasaban. Había niños que parecía el chico blanco de los Simpsons, arrímalo un poco al horno que se te dore y parezca un niño normal. Claro, es que no tienen vitamina D, tienen vitamina De Móvil, De Tablet y De Tele. Si el otro día me preguntó la abuela “cómo estaba la niña” y le dije: “¡Bueno! ¡Ha crecido 20 Gigas!” A ver, se puede salir a pasear, ¡a pesar! Que había parques a principio de semana que parecían mundialitos. ¿Esto qué es? ¿La Liga? ¿Está organizando Tebas la salida a los parques? Y menos mal que es ir al parque, porque la semana pasada podía ir a la farmacia, a repostar, al banco... Yo a la niña ya la había dado de alta en autónomos. Habíamos cambiado lo de montar Legos por montar PYMES.

Vídeo

Luego está lo de la mascarilla, que es opcional. Hay quien dice “yo la mascarilla no se la pongo al niño, porque eso va contra su dignidad”. Que no se ponga digno que no se está acordando de cuando lo disfrazó de castor en el colegio, ahí de la dignidad del niño no se habló. Ahora lo mismo el niño se piensa que es un cirujano o una médica profesional, pero cuando iba vestido de castor con esos dientes que se lo había pegado con Loctite... No se habló de dignidad en ningún momento.

PREPARAR PSICOLÓGICAMENTE A LOS NIÑOS EN MADRID

Psicológicamente hay que preparar a los niños, sobre todo en Madrid, que van a salir a la calle sin contaminación y van a decir: ¿pero qué barrio es este? Lo mismo con tanto color se queda mirando a una pared de ladrillo y visto y piensa: “Madre mía que arcoiris...” No os agobiéis con que estén un mes y medio sin salir, ya estarán un mes y medio sin entrar, ya llegará la adolescencia. Ya llegará el momento de la vuelta con 30 años, estarán metidos diciendo “este virus entra y no lo saca ni la ciencia”. Seguro que el padre no sabrá si está hablando del virus o de él mismo.

Cuidado los padres que se lían con las mascotas, el otro día escuché a un padre en la calle decirle al niño: “venga, caga y para la casa”. Y los paseos de una hora, nada de usar de excusa que se te ha escapado el niño. Lo coges y lo castigas. Un mes y medio sin salir de casa, que el niño te va a decir: “¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Fernando Simón? A mí los castigos me los ponen en las ruedas de prensa”.