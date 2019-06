El no-aplauso de Irene Montero a Mari Mar Blanco entre los mejores sonidos del día en COPE

Barbosa ha criticado desde su monólogo de este viernes, Barbosa a Irene Montero por negarse a aplaudir a Mari Mar Blanco en el Congreso. La hermana de Miguel Ángel Blanco, el edil de Ermua asesinado por ETA, y diputada por el PP criticó la entrevista realizada por RTVE a Arnaldo Otregi. Por otro lado, ha sido entrevistado el padre de Lucía Vivar, la niña que apareció muerta en unas vías del tren. Según ha dicho, no se cree la versión oficial de que la niña fue víctima de una colisión. Por eso, ha pedido que se reabra el caso.

Ya entrada la noche en COPE, en una carta manuscrita a su hermano Michael para que sea difundida, Ibar, condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable el pasado 19 de enero, agradece la ayuda que le ha permitido esquivar la pena de muerte y reitera su inocencia aunque "hay muchos detalles" que no puede explicar ahora porque el proceso de apelación para la repetición del juicio continúa abierto. "Obviamente me siento desilusionado que me han encontrado culpable de nuevo, especialmente siendo inocente y otros han sido exonerados por el mismo crimen. Cuando el jurado recomendó mi sentencia de cadena perpetua vi el terrible peso levantarse de los hombros de mi familia. Aunque tengo una convicción, esto ha sido una gran victoria. Ustedes han salvado mi vida", señala en la misiva.

Por último, con el Pulpo hemos ido hasta Estambul donde un joven ha rescatado a una niña que se había caído por la ventana. El vídeo del rescate in extremis se ha hecho viral y en todo el mundo califican a este joven de héroe. Gracias a su intervención, la pequeña de tan solo dos años ha salvado la vida y ha salido absolutamente ilesa, después de precipitarse desde un segundo piso. La niña se ha caído desde la ventana de su casa y en cuestión de segundos, este joven héroe ha sabido reaccionar. La ha cogido al vuelo y ha impedido así que se golpeara contra el suelo. Como recompensa, este argelino de tan solo 17 años, ha recibido 30 euros por su valentía. Está claro que su gesto no tiene precio.