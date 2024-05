Los líderes de la comunicación deportiva se unen para reivindicar la radio como un terreno de emociones

La Cadena SER, COPE, Onda Cero y Radio Marca volvieron a hacer historia… 100 años después. Los principales comunicadores deportivos de España unieron sus voces este martes en ‘Terreno de Emociones’, un evento organizado por AERC-RadioValue en el que la Radio ha sido la gran protagonista. El acto contó con las intervenciones de Manu Carreño, Juanma Castaño, Rocío Martínez, Edu Pidal, Miguel Quintana, Manolo Lama, Pilar Casado, Sonia Lus, Antonio Romero, Raúl Varela, Ana Rodríguez, Alberto Pereiro, Paco González, Edu García, Dani Garrido y Pablo López.

En tres mesas redondas, los locutores pusieron de manifiesto el formidable estado de salud del que goza la radio deportiva a las puertas de un verano en el que el medio volverá a consolidarse como referencia informativa gracias a eventos como la Eurocopa o los JJ.OO. La periodista deportiva Mónica Marchante fue la encargada de conducir el evento, que también contó con la participación de la cómica Laura del Val. Frente a un auditorio repleto de público con los anunciantes y agencias de medios más relevantes del panorama, los comunicadores defendieron la Radio como medio informativo y publicitario de referencia gracias a su notoriedad, credibilidad, flexibilidad de formatos y capacidad de segmentación.

Además de vivir su mejor momento de audiencia, con 32 millones de oyentes mensuales, sigue demostrando día a día su fortaleza en términos económicos. La Radio cerró el primer trimestre de 2024 con un crecimiento sólido y sostenido de la facturación publicitaria que se ha situado por encima de la del resto de medios. Desde el punto de vista deportivo, el valor de la Radio está fundamentado en la información y en el directo de los grandes eventos internacionales o nacionales, pero también en su cercanía.

Gracias a la extraordinaria capilaridad de las cadenas de radio, capaces de llegar a todos los puntos del mapa, la emoción propia del deporte se ve multiplicada por la forma en la que los comunicadores deportivos narran y cuentan las gestas de los grandes ases del balón, la raqueta o la bicicleta. De este modo, se puede afirmar que la Radio unida al deporte crean ‘El Terreno de las Emociones’. En términos publicitarios, la radio deportiva permite casi como ningún otro formato la integración de publicidad de tal manera que es percibida por los oyentes como parte importante de contenidos, permitiendo -lejos de restar audiencia- sumar oyentes.

Las noches deportivas, terreno de las emociones

El presidente de AERC, Javier Visiers, abrió el acto señalando que la “radio es, en estos momentos, el medio más creíble: contribuye a la cohesión y vertebración territorial, sigue cumpliendo con su función social y mantiene su fortaleza como el principal 'player' del ecosistema de audio". La primera mesa redonda llevó por título ‘Las noches deportivas’. En ella, participaron Manu Carreño (SER), Juanma Castaño (COPE), Rocío Martínez y Edu Pidal (Onda Cero) y Miguel Quintana (Radio Marca). Durante su intervención, Rocío Martínez, codirectora de ‘Radioestadio Noche’, señaló que “los periodistas deportivos tenemos la suerte de que las cosas que contamos son pura emoción”, en alusión al lema de la jornada.

El director de ‘El Partidazo de COPE’, Juanma Castaño, puso en valor cómo ha cambiado la radio nocturna: “Antes, los presentadores tenían todas las noches a los protagonistas que querían; sin embargo, ahora, las dificultades que ponen los clubes hacen que se multipliquen los esfuerzos y el ingenio para conseguir contenidos atractivos”. A continuación, el director de ‘El Larguero’, Manu Carreño, reflexionó sobre cómo la radio está consiguiendo incorporar a los jóvenes: "¿Cuántas veces se ha dicho 'la próxima generación no va a escuchar la radio'? A lo mejor no consumen como antes, pero se enteran de todo porque les interesa y lo buscan de manera diferente a cómo lo hacíamos nosotros. Al final, de la forma que sea, acaban yendo a la radio".

Por su parte, Miguel Quintana, presentador de la tarde en Radio Marca, habló del bonito reto que supuso para él “la llegada a las grandes Ligas de la radio y poder hablar a un público más amplio y de diferentes generaciones” tras haber desarrollado su carrera en Internet.

La importancia de la creatividad publicitaria en la radio deportiva

La siguiente mesa redonda estuvo protagonizada por Manolo Lama y Pilar Casado (COPE), Sonia Lus y Antonio Romero (SER), Raúl Varela (Radio Marca), Ana Rodríguez y Alberto Pereiro (Onda Cero), que ofrecieron una masterclass de narración deportiva en directo. En su alocución, Raúl Varela, narrador y presentador de Radio Marca, reivindicó la labor de la cadena, destacando que se trata de la “única emisora totalmente deportiva en España y que lleva contando los éxitos del deporte nacional durante más de 20 años”.

Como colofón, COPE, Onda Cero, Cadena SER y Radio Marca emitieron en directo y de manera simultánea una charla protagonizada por Paco González (COPE), Edu García (Onda Cero), Dani Garrido (Cadena SER) y Pablo López (Radio Marca). Dani Garrido, director de ‘Carrusel Deportivo’, analizó la evolución que han sufrido los programas multiconexión con motivo de la disgregación de los horarios del fútbol: "El hecho de que haya un partido en cada franja te permite basarte en otros géneros periodísticos, buscar otras cosas, y se personaliza más el propio partido en sí. Pero todo se basa en ser un loco del deporte, si no es inviable transmitirlo". El director de ‘Radioestadio’, Edu García, profundizó en la capacidad de la radio deportiva de integrar como contenido la publicidad: “La sinergia que logramos entre la información y el entretenimiento, con la fusión de la publicidad, es lo que le ha dado a la radio deportiva esta longevidad de la que disfrutamos”. Durante el acto, se rindió homenaje a Pepe Domingo Castaño, uno de los maestros de la publicidad radiofónica.

Paco González, director de ‘Tiempo de Juego’ y amigo y compañero de Pepe durante más de 30 años, recordó “su capacidad de integrar la publicidad dentro del contenido, un estilo inigualable y que ha marcado la historia de la radio. Las menciones pasaron a ser corales y se convirtieron en parte del programa”.