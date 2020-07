El Francotirarock y la nueva normalidad en las discotecas: “Echenique va a decir que quién se ríe ahora”

Voy a hablar de las discotecas en la nueva normalidad: no se va a poder pedir en la barra ni bailar. Está Echenique diciendo: “quién se ríe ahora, quién se ríe ahora...” La palabra “discoteca” hace mención al lugar donde se guardan, tocan o venden discos, que lo hemos buscado. Bueno, ahora significa lo mismo pero sentados. Y Echenique diciendo: “quién se ríe ahora eh, quién se ríe ahora...” El caso es que la discoteca tiene dos componentes léxicos: “disco”, que viene de disco; y “teca” que viene de marca de vitrocerámica. Por eso los Djs se parecen tanto a una vitrocerámica, los platos y tal... De hecho, cuando sale Paquirrín en las fotos con los cascos diciendo “aquí pinchando”, no sabes si está poniendo la canción o si se le ha frito la patata bien.

La nueva normalidad de las discotecas

El caso es que lo de la nueva normalidad va a ser una mierda. Me dice mi prima: “dímelo a mí, que trabajo en un ropero y me ha quitado el trabajo el respaldo de una silla”. Porque esa es otra, en la pista de la discoteca va a haber sillas y mesas. Tú podrás beber, comer, lo que quieras. Pero, ¿qué pasa? Que bailar, no vas a poder bailar. Sí, sentados, pero va a parecer que te pica un poco el hojaldrillo. Vas a parecer que te estás preparando para tirar un penalti de waterpolo. Los bailongos a las discotecas ya no le van a llamar discoteca, le van a llamar: “”pubfffff”. Si tú eres muy bailongo vale, pero para la gente como yo, que no solo que no sepamos bailar, sino que nos da pánico, como a las 5 de la mañana se puedan pedir unas patatas bravas, yo pago la entrada para ese local.

¿Que no va a haber glamour? Pues no va a haber glamour, ya no te tienes que arreglar tanto para salir de fiesta porque, total, no lo vas a lucir ahí sentadico. Con tus zapatitos finos, tu vestidito fino... Si vas a estar ahí todo arreglado y voy a estar yo al lado gritando: “¡Camarero! ¡Unas bravas!” Puedes bailar ahí sentado, con tu modelito, pero sensualidad no va a haber. Lo más picante que va a haber son mis patatas.

Cómo ligar en las nuevas discotecas

Es cierto que hay situaciones que se van a perder. ¿Cómo ligas con el camarero o la camarera? Tú en la mesa, el otro en la barra... ¿Dónde quedáis? En Tinder, no va a haber otra opción. Tú ves al chico o a la chica que te gusta sentado en una mesa y, ¿cómo vas a ir a hablar con él? Va a ser imposible hablar con un desconocido. La nueva normalidad va a ser el Valladolid de siempre. Un colega mío cuenta que estaba en una discoteca de Valladolid, se acercó a una chica y le dijo: “oye perdona, ¿tienes fuego?” Y la chica le respondió “va a venir ahora mi novio”. “¿Y qué pasa? ¿Que tiene el mechero?” Chica, relájate un poco...

Y eso cuando se podía fumar. Y tampoco puedes ahora pedirle nada al DJ. ¿Qué canción le vas a pedir? Como mucho le vas a pedir que baje la música. “Baja la música porfa que no me oye el de al lado”. “Ah pero, ¿que no puede bailar?”. “¡No! ¡Que quiero que la bajes porque no me oye el camarero y le he pedido tres veces una de bravas!”