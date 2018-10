Así ha sido CADENA 100 Por Ellas 2018

CADENA 100 ha logrado que el protagonista de nuestra concierto de música en vivo fueras tú. Y todo porque el WiZink Center de Madrid, sin localidades disponibles desde poco después del anuncio de la celebración, se llenara, rebosara alegría y compromiso.

Además, gracias a todos hemos conseguido que nuestra emisión de Radio e Internet haya alcanzado cotas históricas y que hayamos conseguido, también, un seguimiento masivo en TV a través de Divinity.

Como siempre, nuestro evento musical solidario CADENA 100 Por Ellas 2018 ha estado repleto de artistas, música, amigos y de todo el equipo de CADENA 100 con Javi Nieves, Mar Amate, Antonio Hueso, Almudena Navarro, Jordi Cruz, Jimeno, Fernando Martín.

Recordaremos la noche del sábado 20 de octubre como cuando CADENA 100 Por Ellas, acompañada como siempre por El Corte Inglés, logró reunir en Madrid a los artistas más comprometidos en un concierto emocionante a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer:

Por supuesto, no nos olvidamos de los que han colaborado comprando también el himno "La chica del espejo" compuesto e interpretado por La Oreja de Van Gogh.

El primer regalo musical de nuestro concierto ha estado a cargo de la gran Luz Casal que, nada menos, ha interpretado cuatro de sus éxitos: "Días prestados", "Miénteme al oído", "No me importa nada" y "Un nuevo día brillará"

El cantante y compositor estadounidense Matt Simons fue otro de los grandes artistas que impidió que se dejara de bailar durante esta noche con "We can do better" y "Catch & Release"

Y otro de los momentos inolvidables de CADENA 100 Por Ellas 2018 ha corrido a cargo de la joven artista mexicana Sofía Reyes con "1,2,3" el tema que ha dado la vuelta al mundo con Jason Derulo.

El primer álbum de Blas Cantó, "Complicado", ha tenido su presencia en CADENA 100 Por Ellas 2018. Sus 16 canciones muestran en conjunto la capacidad del joven cantante murciano para afrontar los más diversos estilos y Blas eligió el ya emblemático "Él no soy yo".

Teníamos mucha expectación por James Arthur que tan sólo horas antes acababa de estenar "Empty Space" y, sí, lo cantó en nuestra gran noche mágica. Pero además interpretó "Impossible".

Todo fue importante y único pero uno de esos momentos de una trascendencia absoluta estaba en recibir a La Oreja de Van Gogh que estrenaba en directo el himno de CADENA 100 Por Ellas 2018 "La chica del espejo" con Leire emocionada por completo al interpretarlo. Pero además cantó "Diciembre" y "Puedes contar conmigo".

Rozalén era noticia hace unos días y así lo contábamos en CADENA100.es porque celebrará un nuevo concierto en este mismo escenario del WiZink Center de Madrid el próximo 14 de junio de 2019, el segundo de su carrera tras el debut en este emblemático recinto en mayo de este mismo año. Ahora, en este 20 de octubre nos regaló "La puerta violeta" y "Vivir".

Y llegó el momento de Sergio Dalma y de su forma exclusiva de transmitir los sentimientos. Lo hizo con nada menos que cuatro temas que quedan para siempre en la música con letras de oro: "Toda la vida", "Tú y yo", "Bailar Pegados" y "Este amor no se toca".

El grupo inglés Clean Bandit actuó con tres de los temas que le han impuesto como referencia musical en el panorama internacional: "Symphony", "Solo" y "Rockabye".

Melendi puso sobre nuestro escenario nada menos que seis de sus canciones comenzando por "Desde que estamos juntos" y, a continuación, "Cheque al portamor", "Déjala que baile", "Un amor tan grande", "La promesa" y "Lágrimas desordenadas". Melendi es ya parte de la familia de CADENA 100 y, durante su actuación, dijo que él había venido a CADENA 100 Por Ellas 2018 "para aprender de estas mujeres tan valientes". Además, dijo que "reconoce su feminidad y que el mundo es machista porque les tenemos mucho miedo señoritas" y, sobre todo, que desea "un mundo igualitario".

El broche final a nuestro concierto vino con Pablo Alborán interpretando "No vaya a ser", "La llave", "Solamente tú" y "Prometo". El artista malagueño incluso ha dedicado a "todas las mujeres" su actuación y, en especial, a "Merce y Tesi" su canción "Solamente tú".

Sólo queda una cosa, decir bien alto ¡Hasta el próximo año! para repetir nuestro evento solidario con el ánimo que siempre demuestran todos los amigos que rodean a CADENA 100.