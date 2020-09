COPE Estéreo: el día que Julio Iglesias cantó en directo en COPE con Luis del Olmo y Los del Río

Julio Iglesias es uno de los artistas españoles más reconocidos dentro de la industria musical. Tras varias décadas encima de los escenarios, sus canciones suenan alrededor de todo el mundo y sus producciones se han convertido en auténticos himnos debido al sonido tan peculiar que el madrileño le ha conseguido impregnar a cada una de sus canciones. A uno y a otro lado del Atlántico, Julio Iglesias es conocido en todos los lugares de habla hispana, llegando incluso a conquistar ciudades tan importantes como Miami, una de sus principales residencias en los últimos años.

Corría el año 1987 y Julio Iglesias se encontraba en Madrid, promocionando su último disco 'Un Hombre Solo', y acudía a la sede central de Radio Popular en Madrid para ser entrevistado por Luis del Olmo en 'Protagonistas'. Aquella mañana el comunicador estaba unos cuantos kilómetros lejos de la capital de España. Se encontraba en Sevilla disfrutando de la Feria de Abril junto a otros rostros conocidos como el torero Espartaco, que la tarde anterior se había encerrado con seis toros en la Maestranza.

Era el mes de abril de 1987 y Julio Iglesias recibía a través de las ondas de Radio Popular la invitación para poder acudir al año siguiente al encendido de la iluminación de la Feria de Abril. En aquel estudio especial montado en la ciudad hispalense también estaba un viejo conocido de Iglesias, el periodista Jesús Mariñas, con el que protagonizó alguna polémica en los meses anteriores y con el que salió reconciliado después de esta encuentro radiofónico.

Luis del Olmo, aprovechando que Espartaco estaba presente en el estudio especial de 'Protagonistas', le preguntó a Iglesias por un símil entre el toreo y la música, para saber si el cantante tuvo que lidiar en más de una ocasión con algún 'toro' dentro o fuera de los escenarios: "Los toros más difíciles de lidiar son aquellos que no embisten, lo que no los ves, los que no atacan por delante, los que no entran al capote: esos son los peores. De todas maneras se puede decir que es mucho más complicado lo que hace Espartaco que lo que hago yo, por supuesto. Él se juega la vida todo los días y yo me juego algún sentimiento o emoción pero nada más. En una plaza de toros es donde uno sabe que se juega la vida y yo me juego una emoción, pero me lo estoy jugando con un traje de hierro o una coraza. Te puedo decir que por muchas cornadas que me den no van a conseguir herirme fuertemente".

Por último, y con Jesús Mariñas como maestro de ceremonias, Julio Iglesias tuvo la oportunidad de cantar con Los del Río una de sus canciones más reconocidas, 'Me va, Me va'. En definitiva una deliciosa pieza radiofónica que forma parte de nuestra historia y que puede escuchar ya en 'COPE ESTÉREO'.