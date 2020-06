Sostenibilidad y apuesta por el comercio online, las claves para el sector de la moda en el mundo "postCOVID"

Las mascarillas se han convertido en un elemento imprescindible en nuestro día a día, y es una oportunidad para muchas firmas de moda que ven en ellas una forma de salir del parón en el que se han encontrado durante los pasados meses de confinamiento. Los escenarios más optiistas apuntan a una caída del 40% en un sector que representa el 3% de nuestro PIB. De ello, hablamod en "TRECE te acompaña" con Ana Samboal

Patricicia Sanmiguel, directora de Marketing Digita de ISEM, señala que no las mascarillas no pueden ser consideradas como un complemento más, lo que no significa que puedan aprovechar para imprimir moda en este elemento "aplicándoles color y diseño". Beatriz Peñalver, diseñadora, señala que nunca pensó que la crisis sanitaria supondría un parón de tres meses y "se llevaría por delante la temporada en la que las empresas obtienen mayores beneficios. Así que en mitad de esta situación, empecé a pensar que necesitaba impulsar la venta on line y conectar con los clientes vía redes sociales"

Pedro Mir, profesor de ISEM señala que es determinante el hecho de que la moda no sea un bien de primera necesidad y el comercio electrónico no ha llegado a "compensar las pérdidas, además el pequeño comercio no ha tenido la oportunidad de acceder a él". Un caso que no ha sido el de Jimena Von Kobloch, diseñadora, que destaca que en su caso "hay una mezcla entre tienda física y tienda on line, habiendo aumentado el on line el 50%" y añade que en los próximos meses las empresas buscarán nuevos canales para vender sus productos. Kinda y Miranda, diseñadoras de moda, explican que "el confinamiento ha acelerado la venta on line, haciendo que la gente que no había comprado nunca por internet hayan lanzado a hacerlo".

En "TRECE te acompaña" analizamos comportamientos como el de Inditex que ha mantenido a toda su plantilla y se ha dedicado a confeccionar material para los sanitarios en los momentos más duros. En ese sentido, Dolores Cortés, diseñadora, explica que las iniciativas solidarias mejoran la percepción de una marca, aunque no tiene porque traducirse en un aumento de sus ventas.El diseñador Roberto Verino explica que este tipo de iniciativas demuestra que detrás de las firmas existen personas con creatividad y deseo de ponerse al servicio de la sociedad, "demostrando que la fortaleza de la moda, está en sus personas, más que en su músculo".

Algunas firmas de alta costura ya ha mostrado su deseo de apostar por una moda, industria y un consumo más sostenible, en la línea con la tendencia de los últimos años de fomentar la responsabilidad en nuestro comportamiento. Jimena Von Kloboch llama la atención sobre el hecho de que el cliente ya no sólo busca la estética, sino que queire saber dónde y cómo se ha fabricado una prenda. Jordi González, director general de Venca, coincide en la existencia de estos nuevos valores, responsabilidad, calidad o sostenibilidad, pero incide en que debido a la crisis económica que se ha extendido, "muchos consumidores los van a tener que sacrificar".

Finalmente, en relación al futuro del negocio, Silvia Pérez Bou, arquitecta de ISEM señala que "lo primero que tiene que hacer las empresas ahora es sobrevivir, de diferentes formas. Ha habido cara y cruz con mucha pérdida de empleo. Además, hay que recuperar la confianza del consumidor, porque las medidas impuestas pueden provocar un cierto temor". Añade que las empresas tendrán que potencionar el comercio on line, y además surgirán nuevos canales de negocio.