Antonio Orozco muestra en TRECE el curioso recuerdo que guarda en su casa para recordar "de dónde vengo"

Con "inquietud y emoción". Así está vivendo Antonio Orozco estos días de confinamiento en casa. El artista que ha puesto en marcha una bella iniciativa para compartir cada noche buenas noticias con sus seguidores a través de Instagram conversaba hace unos días con Antonio Hueso dentro del espacio "TRECE te acompaña". La otra invitada de la noche fue la cantante Marta Sánchez

El cantante explicaba por qué ha elegido las once de la noche para buscar el lado positivo del día. "Las once de la noche es una hora bastante conflictiva, es cuando llega la nostalgia, los miedos, es cuando necesitamos más ayudas. Por eso buscamos crear una cadena de favores para acompañar a quien lo necesite". Para Antonio Orozco, uno de los problemas de hoy en día es que “estamos muy enfocados a plantear nuestra vida pendientes del pasado, La otra mitad la dedicamos a pensar en el futuro, por eso es tan importante vivir el presente. Para mí, estar tanto tiempo en casa me ha permitido compartir tiempo con mi hijo, mañanas, tardes noches, algo que probablemente nunca habría vivido de no ser por una situación así. Por eso, aunque hay muchas cosas malas, también hay que extraer cosas positivas". Entre los proyectos que el cantate está viendo estos días destaca que "este confinamiento nos ha permitido lanzar un video clip a nivel mundial y eso me ha parecido increíble". En el lado más personal, Orozco señala que "hoy en día todos tenemos que plantearnos qué hacer en este momento y prepararnos para un mundo nuevo. Es como un volver a empezar. A veces hay que romper con todo para empezar de nuevo. No se puede empezar de nuevo con una mochila llena de piedras"

Precisamente, para que Antonio Orozco no olvide nunca lo que es trabajar desde abajo, guarda en un lugar privilegiado de su casa, un objeto que le recuerda "que nadie regala nada y que nunca hay que olvidar de dónde venimos". Para explicar esta historia, Antonio Orozco le cuenta a Antonio Hueso en TRECE que durante la crisis de 2008 se fue a vivir a América. "Mi situación económica no era buena, pero gracias al trabajo todo fue mejor. Viajaba de un lado a otro en clase turista, sin descansar mucho". El cantante cuenta como un amigo le hizo una tarjeta American Express Platino, "de esas que realmente no podré tener nunca", para poder acceder en los aeropuertos a las zonas de descanso y dormir algo entre viaje y viaje. Ahora esa tarjeta está enmarcada en la entrada de su casa. "Se la enseño cada día a mi hijo y le cuento la importancia de no olvidar nunca estas cosas". Precisamente, para el artista, su hijo es "mi equilibrio. Por cada día difícil, él me ha devuelto cinco buenos".

Finalmente, Orozco nos habla de la canción “Mi héroe” y del significado que está tomando estos días. Es un tema que "nace con la mejor intención, con el amor más profundo. Me alegro de que esa canción sirva ahora para dar un abrazo virtual, para reconocer una labor, para despedir a alguien. Está dedicada a todos los que trabajan en los hospitales que son nuestros ángeles de la guarda".