Ana Guerra en TRECE: "Aunque se haya parado el mundo, los músicos seguimos trabajando"

En “TRECE te acompaña” Antonio Hueso conversa con Ana Guerra y Coti. El programa se grabó en la Fase 0 del confinamiento y durante el mismo, Hueso conversa con ellos sobre cómo viven el estar recluidos en casa, sus vivencias musicales de estos días, y sus planes de futuro.

Ana Guerra señala que está aprovechando para tocar el piano, la flauta, y “estoy intentando aprender a tocar el Saxo”. Además, trata de hacer ejercicio, comer sano y aprender a cocinar. La cantante señala que estos días trata de escucharse y hacer lo que el cuerpo le pide. Ana Guerra destaca que estos días “estoy saliendo a aplaudir y lloro todos los días. Son momentos muy duros a nivel profesional y personal” y pide “ojalá no nos olvidemos de lo que significa esto, porque al final pasa el tiempo y cuesta mirar hacia atrás. Por eso, tenemos que valorar cada café en una terraza con un amigo”. Durante la entrevista, Ana Guerra interpreta “Despierta”, una canción que pide que sigamos nuestros sueños. La cantante revela que “viene música nueva, aunque el mundo se haya parado, nosotros seguimos trabajando, componiendo”. La artista repasa algunas de sus colaboraciones musicales, como por ejemplo con Bombai o Tiziano Ferro y apunta que con artistas como Alejandro Sanz sigue hablando y “me da sus consejos y yo los sigo porque cada cosa que me dice es para mejorar. Además tiene la función de titular mis canciones y ahí está guiándome el camino”. El segundo invitado que tampoco ha parado de trabajar es Coti, quien ha trabajado estos días en un documental en el que no sólo nos habla de su niñez, sino de su familia, de las canciones más icónicas, de su actuación en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Coti cuenta cómo es su vida con dos pares de mellizos. “Cuando nacieron los mayores, ya vivimos en cuarentena, porque nacieron con 1,5kg y mi casa se convirtió en una incubadora porque sólo salíamos lo necesario, y cuando nacieron los pequeños Valeria estuvo un verano en cama porque tenía pérdidas. Coti explica que “todos mis hijos han sacado el gusanillo de la música”. El artista argentino interpreta “Por ahí” su nuevo tema que es la cabecera de un programa de televisión en su país natal. Coti apunta que todas las canciones, como ésta, nacen desnudas y “poco a poco va evolucionando”. Sobre cómo es escribir para otros compañeros, explica que es bonito ver cómo cada cantante la “vive a su manera”.