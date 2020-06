Pantalla Grande: Los estrenos de la semana con Juan y Jero

En "TRECE al día" repasamos cada semana los estrenos de cine que no puedes perderte con Juan Orellana y Jerónimo José Martín, quien en su sección "Pantalla Grande" hacen un completo a todas las novedades. Esta semana, comenzamos con "Operación Chromite" una película basada en hechos reales y ambientada en la Guerra de Corea. Protagonizada por Liam Neeson, la película "tiene de todo, violencia, suspense, es muy entretenida y un gran trabajo sobre el drama humano de los personajes" explica Juan Orellana. "Hemos visto mucho en el cine de la Guerra de Vietnam o la IIGM, pero de la Guerra de Corea sabemos menos y, por eso, es muy interesante, además de ver a Liam Neeson".

Jerónimo José Martín presenta el siguiente estreno, "Hearts and bones", una película australiana que narra el encuentro de un fotógrafo de guerra con un inmigrante de Sudán que no quiere que el fotógrafo en una exposición saque fotos de la masacre que se hizo en su pueblo. "Es una historia dura, con la que su director debuta en la ficción, y que cuenta con Hugo Weaving ( Matrix y El Señor de los Anillos). Es una historia de arrepentimiento y perdón bastante buena, ha tenido varios premios en Australia". La última propuesta es "La Estafa" con Hugh Jackman. "Nos presenta un colegio de alto nivel, en el que no es oro todo lo que reluce. Es una película muy inquietante, basada en hechos reales. Son muy buenas las interpretaciones y el tono que tiene es poco complaciente con la ideología dominante".