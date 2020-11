Elena Cañizares desvela en TRECE qué va a hacer con todos los regalos que ha recibido (menos con uno)

Elena Cañizares, estudiante en prácticas de enfermería, explica en 'TRECE Al Día' cómo sus compañeras de piso no quieren vivir con ella tras dar positivo en COVID-19. Elena, estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real ha denunciado a través de las redes sociales que sus compañeras de piso le han invitado a marcharse a casa de sus padres al confirmarse que había dado positivo en covid-19 tras hacerse la prueba PCR.

La estudiante ha explicado que ayer domingo se hizo la PCR, porque está estudiando enfermería y tenía que hacer prácticas, y al conocer el resultado positivo, se lo comunicó a sus compañeras del piso que comparte en Ciudad Real y donde dice que vive el 90 % de su tiempo. Ayer, según relata en Twitter, les comentó a sus compañeras, que se habían ido a sus pueblos a pasar el fin de semana, el positivo, tras lo cual, según siempre su testimonio, estas por videollamada le dijeron que se debería ir a su pueblo con sus padres. Cañizares recuerda que sus padres “son personas que son mayores, tienen enfermedades y son personas de riesgo”.

"Sólo he hablado con una de mis compañeras, pero fue para decirme que me iban a denunciar por haber subido el hilo a Twitter"

Las compañeras de la estudiante la han invitado a irse del piso para que cuando ellas acaben también la cuarentena que tienen que hacer por haber estado juntas puedan volver al piso, todo ello, a pesar de que la joven les había propuesto realizar la cuarentena sin salir de su habitación, como le había recomendado la rastreadora que contactó con ella. "Mis compañeras querían venir al piso después de la cuarentena, y si yo sigo enferma, ellas no quieren convivir con alguien que tiene el coronavirus" expone la estudiante en 'TRECE Al Día'.



Su decisión, ha indicado en Twitter, no fue bien recibida por sus compañeras de piso, pese a que les había comentado que podían convivir utilizando los lugares comunes como la cocina o el baño siempre con doble mascarilla y desinfectándolo todo después, una decisión que sus amigas rechazaron. La estudiante de enfermería señala que: "Sólo he hablado con una de mis compañeras, pero fue para decirme que me iban a denunciar por haber subido el hilo a Twitter".



La estudiante ha decidido publicar en las redes sociales esta denuncia que se ha hecho viral en las últimas horas y se han llenado de mensajes de apoyo a la estudiante contagiada de covid-19 para que permanezca en el piso, al tiempo que han lamentado la actitud mostrada por sus compañeras de piso. Elena Cañizares declara en TRECE que: "He recibido demasiadas interacciones para las que no estaba preparada y demasiados mensajes muy bonitos que no tengo tiempo de responder, fui 'Trending Topic' mundial, todo el mundo conoce lo que ha pasado y todavía no sé cómo llevarlo". Y, además, relata que: "Muchas marcas me han ofrecido un montón de cosas desde un frigorífico, ropa, chuches… y todo lo que llegue lo voy a donar, porque realmente no lo necesito, lo único que me ha venido realmente bien ha sido una oferta de un piso pagado un año en Ciudad Real porque no quiero quedarme aquí a vivir más porque tengo un contrato con el que seguramente pierda dinero y si me van a denunciar, probablemente pierda más, pero el resto quiero venderlo y donar los beneficios".