El director de salud pública de la OMS revela en TRECE qué ha fallado en la gestión de la epidemia

Rafel Bengoa, director de salud pública de la OMS, ha analizado en 'TRECE al día' los errores que se han cometido en España para que la epidemia se haya descontrolado durante este verano. El doctor lo tiene claro: "Cuando lanzamos el desconfinamiento, todo el mundo pecó de optimismo en las comunidades autónomas y en el Gobierno central. Pensaron que estaban listos para controlar localmente la epidemia, de que tenían una atención primaria fuerte, con rastreadores, test y una buena formación".

Sin embargo, el doctor Bengoa explica que "eso no ha sido así, por eso en algunas partes de España se ha desbordado la infecciosidad y, en cuanto a la ciudadanía, también pecó de optimismo. La gente tenía ganas de salir tras estar encerrados tres meses. La suma de las dos variables ha hecho que la epidemia se descontrole durante el verano".

La OMS pide en TRECE continuar usando las mascarillas y desmiente que no sean eficaces para reducir la propagación del Covid

Una de las polémicas con respecto a las medidas de prevención y seguridad sanitaria frente al Covid-19 es el uso de las mascarillas. El director de salud pública de la OMS señala que "no hay ninguna duda de que las mascarillas tienen un efecto protector y hay que animar a la gente a que las siga usando hasta que tengamos vacuna. En Francia se ha puesto las pilas con la utilización de la mascarilla muy tarde y está subiendo mucho la infecciosidad en la población francesa. Esa parte en España se ha hecho mejor, pero no se ha hecho bien la parte de rastrear a los contagiados, identificarlos, aislar a los contactos, etc. Y una parte de la población usa mascarilla de día, pero no de noche".